Los checos podrán combatir del lado de Ucrania sin exponerse a sanciones penales

PRAGA (Sputnik) — La República Checa eximirá de sanciones penales a sus ciudadanos que combatan como voluntarios del lado de Ucrania, anunció el primer... 04.03.2022, Sputnik Mundo

defensa

república checa

ucrania

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

europa

voluntarios

🛡️ zonas de conflicto

El portavoz de la Presidencia checa, Jiri Ovcacek, dijo el 28 de febrero que unos 300 connacionales habían expresado el deseo de alistarse a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, nueva estructura que Volodímir Zelenski mencionó por primera vez el pasado fin de semana.De acuerdo con las leyes en vigor, los checos tienen derecho a implicarse en operaciones bélicas del lado de un ejército extranjero con la autorización del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 2 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de 249 civiles y dejaron heridos a otros 553, principalmente como resultado de bombardeos de artillería y aéreos, según la ONU; más de un millón de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos en la primera semana del conflicto.El 3 de marzo, el Ministerio de Defensa reveló que 498 efectivos rusos perdieron la vida y 1.597 resultaron heridos desde el comienzo de la operación especial; las bajas militares del lado ucraniano, según la misma fuente, ascienden a más de 2.870 muertos y unos 3.700 heridos.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.El 3 de marzo, las delegaciones de Rusia y Ucrania celebraron una segunda ronda de negociaciones en la que acordaron establecer corredores humanitarios, con posibilidad de un alto el fuego temporal para permitir la evacuación de civiles.

república checa

ucrania

república checa, ucrania, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, europa, voluntarios, 🛡️ zonas de conflicto