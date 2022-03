https://mundo.sputniknews.com/20220304/fotos-y-videos-espeluznantes-de-soldados-rusos-asesinados-asi-ucrania-busca-generar-discordia-1122636785.html

Fotos y videos espeluznantes de soldados rusos asesinados: así Ucrania busca generar discordia

En Ucrania han adoptado una medida para generar rechazo entre los rusos a la "operación militar especial" que lleva adelante Rusia en ese país. En una... 04.03.2022, Sputnik Mundo

Las publicaciones se promocionan activamente en Telegram, Twitter y YouTube, en muchos casos en forma de anuncios en los videos. Según publica The Washington Post, "el Ministerio del Interior de Ucrania ha publicado desde el 27 de febrero un flujo constante de imágenes extremadamente gráficas que muestran los horrores de la guerra". Incluso van por más: invitan a los rusos a que las examinen para determinar si muestran a un ser querido que ha sido reportado como desaparecido.El canal de Telegram donde se muestra el material acumula más de 620.000 suscriptores. Allí se difunden imágenes de los soldados rusos capturados con las manos atadas y los ojos vendados. También circulan fotos de los cadáveres, algunos de ellos quemados o destrozados, abandonados en la nieve.En los videos que se han compartido pueden escucharse las llamadas telefónicas que los prisioneros hacen a sus familias y las supuestas exigencias al presidente ruso, Vladímir Putin, de "detener el derramamiento de sangre".La difusión de este material ha llamado la atención de expertos en derecho internacional que han denunciado que este accionar viola los Convenios de Ginebra que establecen que los gobiernos deben proteger a los prisioneros de guerra de los "insultos y la curiosidad pública". Además, los soldados cautivos deben "ser tratados en todo momento con humanidad".Los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Así lo explica el Comité Internacional de la Cruz Roja: "Protegen a las personas que no participan en las hostilidades [civiles, personal sanitario y miembros de organizaciones humanitarias] y a los que ya no pueden seguir participando en los combates [heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra]".Rachel E. VanLandingham, profesora de derecho en Southwestern Law School, ha comentado que Ucrania no debería "ponerse a la comunidad internacional en su contra" y les exigió a las autoridades nacionales en Kiev mantenerse dentro de la ley: "Es realmente peligroso para ellos hacer cosas que están claramente prohibidas".Desde el Gobierno ucraniano no han confirmado ni desmentido que sean ellos quienes estén detrás de esta escalofriante campaña.

