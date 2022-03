https://mundo.sputniknews.com/20220304/la-otan-confirma-que-esta-organizacion-no-es-parte-del-conflicto-ucraniano-1122643055.html

La OTAN confirma que esta organización no es parte del conflicto ucraniano

La OTAN confirma que esta organización no es parte del conflicto ucraniano

Aseguró que a pesar de no tener como objetivo un conflicto con Rusia, los miembros de la OTAN sí han impuesto sanciones contra ella y han prestado apoyo a Ucrania.Stoltenberg subrayó que no debe haber ninguna duda de que la OTAN protegerá a los miembros de la organización.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige poner fin inmediato.El 3 de marzo, las delegaciones de Rusia y Ucrania celebraron una segunda ronda de negociaciones en la que acordaron establecer corredores humanitarios, con posibilidad de un alto el fuego temporal para permitir la evacuación de civiles.

ucrania

