Una estancia real: alquilar una isla con castillo es posible en España

Poco a poco se retira la estación más fría del año. Los días crecen y las temperaturas se amoldan a la incipiente primavera. Si es que el 2022 alguna vez ha tenido trazas invernales. Los meses habitualmente más cálidos se acercan y muchos ya son los que piensan en tomarse unos días de vacaciones. Por lo general, el mar suele ser protagonista de los sueños de aquellos que quieren descansar. Una isla de aguas turquesas y frondosas palmeras. No obstante, hay alternativas.Una de las más curiosas es la isla del Burguillo. Esta pequeña ínsula nada en el embalse de El Burguillo, ubicado entre las sierra de Gredos y Guadarrama, en la provincia de Ávila. Tal vez no tiene playas paradisíacas ni un palmeral. Pero, sí un castillo.En un costado de la ínsula se alza un edificio de piedra con almenas y torre. Fue construido por Fernando Merino, quien compró la isla en 1979. También son obra suya la muralla que rodea el enclave, la arboleda, los huertos de frutales y el viñedo. De su mano llegó a la roca el servicio de agua potable y la electricidad. El lugar se preparó para el retiro de la familia. No obstante, décadas después, sus propietarios decidieron abrirla al público.Desde 2017 es posible alquilar alguna de las cuatro estancias del castillo. En total, cuenta con espacio para 10 huéspedes. La habitación principal se encuentra en la torre del castillo. Desde allí se puede contemplar la isla en su totalidad, el pantano y las montañas que rodean la masa acuática.La tranquilidad es uno de los reclamos de la isla del Burguillo. Sin embargo, no es el único. Los huéspedes del castillo pueden realizar rutas de senderismo dentro y fuera del enclave. A escasos kilómetros se encuentra la Reserva Natural del Valle de Iruelas, declarada Zona Especial de Protección de Aves. Allí se halla el Castañar del Tiemblo, uno de los bosques más famosos de España.Tal vez lo menos apetecible sea tener que remar para salvar los 300 metros que separan la isla de la orilla del pantano. Un momento de sufrimiento previo al descanso. Y en El Burguillo es fácil localizar al segundo. No hay arenales tropicales ni olor a salitre. En su lugar, montañas y aroma a pino. En el Caribe puede ser un rey o una reina. Pero, en Ávila, además de ponerse la corona, tiene la residencia.

