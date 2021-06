https://mundo.sputniknews.com/20210622/un-hotel-de-5-estrellas-te-paga-para-que-vivas-como-un-rey-la-publicidad-pospandemia-te-va-a-gustar-1113427531.html

Un hotel de 5 estrellas te paga para que vivas como un rey, la publicidad pospandemia te va a gustar

El resort de Isla Cristina (Huelva) oferta un puesto de trabajo para verano a 2.000 euros/mes para que simplemente pases las vacaciones con todo lujo y... 22.06.2021, Sputnik Mundo

La vuelta a la normalidad turística viene con muchas ganas de ocio y sensaciones. Pero también de experimentar en la busca de clientes y éxito comercial. En Isla Cristina (Huelva), el Hotel Tui Blue protagoniza una vuelta de tuerca al fenómeno de instagramers e influencers que inundan redes sociales.El Hotel, con sus 5 estrellas y 175 habitaciones, tendrá esta temporada un cliente muy especial. Más que invitado, será un trabajador más que, simplemente, se dedicará a vivir, disfrutar y mostrarlo en redes sociales. Las labores de esta persona dada de alta en la seguridad social serán arduas y dignas de una revolución sindical del siglo XIX: comprobar la calidad del buffet, la velocidad a la que atiende el chiringuito, la frialdad de la cerveza o el mojito o comparar la dureza de la cama de toda la gama de habitaciones, desde la deluxe con jacuzzi en terraza hasta la doble estándar… y por contar todo esto, cobrará. El selecto trabajador o trabajadora comienza su primer turno el 15 de julio con un sueldo bruto de 2.000 euros mensuales hasta el 15 de septiembre. Tendrá un horario estándar de 40 horas semanales y dos días de descanso y no tendrá gasto alguno. "Mi trabajo es sorprender, siempre lo hemos hecho con los clientes que están alojados, con menús, conciertos en la playa, actividades que no esperan, pero ahora queríamos sorprender a los que no están aquí, a los que solo nos ven por redes sociales (RRSS)".Redes sociales desde la honestidadFlores detalla que se inspiró en la figura del Chikilicuatre, aquel músico-cómico que aparcó su negocio –su propio espectáculo– para participar en otro ajeno, Eurovisión, que por decirlo de alguna manera, no era su negocio. "Me gustaba esa misma idea de aplicar la creatividad a otros para al final, tener un impacto mayor, no me importa que publiquemos incluso cosas que nos salen mal. Si el trabajador muestra que el restaurante está sirviendo la comida fría, es algo que tendremos que corregir, pero ya está bien de mostrar al público solo la mejor foto".Por el momento ya se han inscrito 1.900 aspirantes en apenas 4 días, desde el hotel aclaran que no se buscan perfiles con determinado número de seguidores en redes sociales, "no me importan sus followers, de hecho, usaremos nuestras propias RRSS", aclara Flores. Sí se valorará que tenga competencias en comunicación audiovisual, turismo o idiomas. Los CV se seguirán recibiendo hasta el 30 de junio, habrá posteriormente una preselección y una última entrevista presencial a tres finalistas. Los 'influencers' 2.0La experiencia del Hotel de Isla Cristina demuestra que algo está cambiando en la publicidad y en la figura del influencer, instagrammer, tiktoker, etc… La pandemia recluyó nuestro consumo a mensajes publicitarios que, en su mayoría, eran procedentes del entorno digital. "Al compartir esa exposición conjunta a la publicidad online han cambiado las nociones colectivas, los modelos y también los prejuicios del público sobre los influencers", comparte con Sputnik Julen Elizari, CEO de Dequebuzz."Está claro que hay un hartazgo y una preocupación por la burbuja de influencers, porque hay mucho contenido vacío y muchas personas que siguen comprando seguidores, pero hay tantos tipos de influencers como de consumidores", analiza Elizari, que lleva casi una década especializado en marketing, mediando entre influencers y marcas para mejorar contenidos. Aunque no estamos ante un fenómeno nuevo, no olvides que la publicidad erigida sobre una personalidad célebre se viene haciendo desde siempre, desde que Carmen Sevilla vendía televisores y desde que los publicistas de New York decidían cómo inculcar el deseo y el anhelo en cada hogar –todo esto lo cuenta a la perfección la serie Mad Men– "pero lo que ha cambiado ahora es la manera en la que el consumidor accede al producto, a través de la persona". Si las personas que previamente admiramos o queremos seguir se convierten en el mensaje publicitario a través de su día a día en Instagram o remezclas y juegos de TikTok, ¿cambiará la publicidad tal y como la conocemos hasta ahora?Un futuro híbridoLos influencers no son una moda pasajera. Sea cual sea su red social, han venido para quedarse a convivir con nosotros. Google Trends revela que, en marzo, se habían casi doblado las búsquedas de la palabra influencer en España y México en los últimos dos años. Otros estudios del sector elevan al 92% de los clientes encuestados –en el contexto de pandemia– los que dan más confianza a los influencers que a la propia marca. Y para SocialPubli, a pesar de la crisis, los resultados han mejorado en la mayoría de las marcas que han invertido en influencers. La inversión en este tipo de marketing casi se multiplica por 10 en el último lustro y todo indica que irá a más.Este horizonte no quiere decir que la gran publicidad televisiva, tipo las campañas de navidad, vayan a desaparecer, "pero sí habrá en paralelo remezclas en TiktTok de la música de Freixenet o desarrollo en Instagram sobre las burbujas del anuncio de navidad, por ejemplo. A estas alturas, todo es y será un formato híbrido", pronostica. ¿Qué es sino el aporte de Paco León a pasar el trago de la pandemia con el anuncio más visto de mayo de 2020 en Youtube? Un corto que emociona a cualquiera y de paso, hizo incrementar las ventas nacionales en un 196% para Xiaomi. Puro arte meneando el dinero de los bolsillos a golpe de emoción.

