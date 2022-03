https://mundo.sputniknews.com/20220302/nicaragua-llama-a-la-onu-y-la-otan-a-respaldar-el-dialogo-por-la-paz-entre-rusia-y-ucrania-1122499890.html

Nicaragua llama a la ONU y la OTAN a respaldar el diálogo por la paz entre Rusia y Ucrania

MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua llamó a los líderes de la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización... 02.03.2022

El Gobierno nicaragüense urgió frenar la escalada de tensiones y rechazó la participación de los Estados Unidos y la OTAN en el conflicto, enviando armamento de destrucción masiva a Ucrania y aprobando sanciones económicas a Rusia."Porque queremos la paz y creemos en la prevención y solución de conflictos por medios pacíficos, rechazamos las medidas unilaterales, tales como sanciones políticas, económicas y de todo tipo, que se están lanzando como bombas de destrucción masiva contra la Federación de Rusia por (parte de) los Estados Unidos y la OTAN, a la par que multiplican el envío de armamento a Ucrania, lo que deja a la vista que los Estados Unidos y la OTAN ya están involucrados en este conflicto, que tiene dimensiones globales", argumentó Hermidia.Papel constructivoNicaragua recordó que el inicio del conflicto desencadenado hasta hoy, tras el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, tiene sus raíces en la violación por parte del Gobierno de Kiev y la OTAN a los Acuerdos de Minsk en 2014 y 2015 para el cese de las hostilidades y operaciones ofensivas contra las regiones de Lugansk y Donetsk, que han sufrido en los últimos ocho años la muerte de miles de personas y la migración masiva de sus habitantes hacia Rusia en busca de la paz."Este lamentable conflicto y pérdidas de vida se pudo haber evitado. No tenía por qué suceder. Todo esto es producto del irrespeto y las violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, producto de políticas injerencistas en los asuntos internos de los Estados, que dieron lugar al golpe de Estado en Ucrania en el 2014 y los ataques y bombardeos contra la población de Donetsk y Lugansk, provocando la muerte de miles de personas. Este es un hecho que no se puede olvidar", subrayó el diplomático.Hermidia hizo un llamado a la ONU a desempeñar "un papel constructivo" en la solución del conflicto de Ucrania."Por lo tanto, no es con políticas de doble rasero o estándares que fortaleceremos un mundo de paz. Es con unidad, solidaridad, y hermandad entre nuestros pueblos. Con políticas de paz y desarrollo. Es con esfuerzos y soluciones diplomáticas que lograremos la paz y la seguridad internacional", señaló.Dolorosas secuelasEl país centroamericano recordó la situación global que se vive por la pandemia del covid-19, que ha provocado la muerte de millones de personas en el mundo, generando una crisis económica que se agudizará con la escalada de tensiones y sanciones."Toda esta escalada lo que hace es alimentar la guerra con la dolorosa secuela de muertos, heridos, migraciones masivas de familias que son víctimas de las políticas hegemonistas y que ya están provocando graves daños en la economía global, siendo los pueblos del planeta víctimas de esta crisis que se viene a sumar a la secuela de la crisis en pérdidas de vidas y daños a la economía provocada por el virus que ha impuesto una pandemia a todos los pueblos", aseveró.Nicaragua expresó sus condolencias a las familias que han sufrido la muerte de seres queridos y por los fallecimientos de soldados rusos y ucranianos.El persidente de Rusia, Vladímir Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania y dijo que el objetivo era la protección de las personas que "a lo largo de ocho años sufren vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev", en referencia a la población de la región del Donbás.

