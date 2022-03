https://mundo.sputniknews.com/20220301/embajador-lo-que-busca-rusia-en-realidad-es-poner-fin-a-8-anos-de-guerra-en-ucrania-1122492660.html

Embajador: lo que busca Rusia en realidad es poner fin a 8 años de guerra en Ucrania

Embajador: lo que busca Rusia en realidad es poner fin a 8 años de guerra en Ucrania

SAN SALVADOR (Sputnik) — El embajador de Rusia en Nicaragua, Alexandr Jojólikov, desmintió el relato de un supuesto interés de Moscú en ocupar Ucrania, y... 01.03.2022

El diplomático denunció el aumento drástico en la propaganda antirrusa en medios occidentales, lo cual consideró un intento de tergiversar la situación actual y la postura oficial de Moscú referente a la crisis ucraniana."Quiero recalcar que las tropas, aviación y artillería rusos no atacan a los objetivos civiles, no apuntan armas contra la población. La operación se ejecuta contra la infraestructura militar, en estricto cumplimiento de la misión de aniquilar el armamento en el territorio de Ucrania, controlado por la Junta criminal y nazi", señaló Jojólikov.EEUU y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) adoptan nuevas sanciones contra Rusia luego de que el presidente Vladímir Putin ordenara la semana pasada una operación militar especial en Ucrania.La operación fue en respuesta a un pedido de ayuda de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, reconocidas por Rusia como independientes en la región de Donbás, para afrontar las agresiones de las tropas ucranianas.Moscú señala que la acción militar procura además la "desnazifiación" de la región."La crisis en Ucrania tiene dos aspectos: interno e internacional. El factor interno consiste en que no es un problema reciente sino un conflicto, que empezó en 2014 después de un golpe de Estado, realizado por las fuerzas nacionalistas y enemigos de Rusia", explicó el embajador.Agregó que desde entonces las repúblicas de Donetsk y Lugansk han sufrido "los ataques directos y mortales de manos de los nacionalistas ucranianos apoyados por el régimen criminal de Kiev", y acusó a dichas autoridades ucranianas de oponerse a una solución diplomática."Los rusos y los ucranianos siguen siendo pueblos eslavos hermanos que no quieren la guerra, y deben resolver la crisis actual lo más pronto posible usando todos los medios a su disposición", concluyó el representante de Moscú, quien valoró el inicio de las negociaciones en Bielorrusia.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra Putin.

