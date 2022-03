https://mundo.sputniknews.com/20220302/embajador-ruso-en-ecuador-hay-una-muy-buena-respuesta-de-politicos-1122547754.html

Embajador ruso en Ecuador: "Hay una muy buena respuesta de políticos"

"Hay una muy buena respuesta de nuestros compatriotas, graduados de universidades rusas, políticos y diputados", dijo.Según sus palabras, antes la gente se guiaba por lo que escribían los medios de comunicación locales y los propios medios tomaban la información de la agencia EFE, porque es un medio de habla hispana y no era necesario traducir nada.El embajador ruso ha sido bastante activo a la hora de explicar la situación en Ucrania en los medios locales y también en los contactos con los socios ecuatorianos.Proyectos de Ecuador y Rusia podrían ser puestos en pausaLos proyectos conjuntos de Ecuador y Rusia podrían ser puestos en pausa debido a la posición del país sudamericano con respecto a la situación en Ucrania, declaró Sprinchán.El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, califica de una violación de los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los principios de la solución pacífica de las controversias la operación militar especial, que Rusia inició en Ucrania."Dada esta posición, se puede suponer que todo se ralentice y se posponga", dijo Sprinchán.El embajador agregó que va a solicitar una reunión con el ministro ecuatoriano de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Holguín Maldonado, para conversar sobre la cooperación de Rusia y Ecuador.También afirmó que las empresas ecuatorianas instan a las autoridades a adoptar una posición neutral ante la situación en Ucrania, pero de momento no han recibido respuesta alguna.Protestas y ataques contra la misión diplomáticaLa embajada rusa en Ecuador observa manifestaciones frente a su edifico y intentos de ataque contra la misión diplomática, afirmó Sprinchán.Los manifestantes, continuó, hacen mucho ruido, gritan insultos contra los diplomáticos y incluso intentaron atacar las coches varias veces.El embajador destacó que el personal de la misión diplomática, al contrario, trata de evitar provocaciones algunas.Sin embargo, según Sprinchán, hasta ahora no se registraron casos de acoso contra ciudadanos rusos.Problemas con el regreso a casaLa embajada de Rusia en Ecuador recibió sólo una denuncia de una ciudadana rusa por problemas con su regreso a casa, afirmó a Sputnik el embajador del país euroasiático en Ecuador, Vladímir Sprinchán."Una joven de la ciudad de Guayaquil nos escribió diciendo que era imposible volar a Rusia, le dimos todos los contactos necesarios en el Ministerio de Exteriores y en Rosaviatsia [agencia federal rusa del transporte aéreo], no volvió a ponerse en contacto con nosotros", dijo Sprinchán.Durante el fin de semana pasada, los países occidentales impusieron nuevas sanciones contra Rusia.En particular, la Unión Europea, en relación con la operación especial de Rusia en Ucrania, prohibió a cualquier avión ruso aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la UE.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Desde el 24 de febrero, las hostilidades en Ucrania han causado la muerte de 136 civiles y han dejado heridos a otros 400; unos 677.000 ucranianos han buscado refugio en los países vecinos, según la ONU.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden a Putin y al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.

