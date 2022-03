https://mundo.sputniknews.com/20220301/uruguay-atribuye-suba-de-combustibles-a-conflicto-en-ucrania-1122467620.html

Uruguay atribuye la subida de precios en los combustibles al conflicto en Ucrania

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, atribuyó la subida de combustibles en este país a la situación en Ucrania por la operación... 01.03.2022, Sputnik Mundo

El presidente afirmó que la estatal Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland tiene "capacidad financiera", por lo que el Gobierno decidió un aumento de la mitad de lo que se sugería.El Gobierno aumentó, a partir de este 1 de febrero, los combustibles un 2%."Los que saben dicen que, si no escala el conflicto, si se logra una negociación, debería estabilizarse el precio", agregó.El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial en Ucrania, en respuesta a los pedidos de ayuda de las Repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, en la región de Donbás, para contrarrestar la agresión de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Moscú dice que no tiene planes de ocupar Ucrania.Por su parte, numerosos países condenaron en términos contundentes la operación militar.Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea y otras naciones activaron una batería de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y a su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Moscú ia del sistema interbancario internacional Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.

