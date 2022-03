https://mundo.sputniknews.com/20220301/el-gobierno-de-uruguay-anuncia-que-va-a-copatrocinar-mocion-de-condena-contra-rusia-en-la-oea-1122463302.html

El Gobierno de Uruguay anuncia que va a copatrocinar moción de condena contra Rusia en la OEA

El Gobierno de Uruguay anuncia que va a copatrocinar moción de condena contra Rusia en la OEA

MONTEVIDEO (Sputnik) — 01.03.2022

Consideró que es "increíble que a esta altura de la humanidad" se vea "la destrucción y muerte con las actitudes que Rusia está teniendo con Ucrania".Uruguay decidió no votar la moción de condena a Rusia planteada el 27 de febrero en la OEA; sin embargo, el 27 de febrero el presidente dio órdenes al embajador del país en ese organismo, Washington Abdala, para que adhiera completamente a la declaración.El 24 de febrero Rusia inició una "operación militar especial" en Ucrania, en respuesta a los pedidos de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk para contrarrestar la agresión de las fuerzas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Moscú dice que no tiene planes de ocupar Ucrania.Por su parte, numerosos países condenaron en términos contundentes la operación militar de Rusia en Ucrania.Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea y algunos Estados más activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.

uruguay

ucrania

