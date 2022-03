https://mundo.sputniknews.com/20220301/se-ha-logrado-demonizar-todas-las-fuentes-de-informacion-de-rusia-javier-couso-1122460839.html

"Se ha logrado demonizar todas las fuentes de información de Rusia": el exeurodiputado Javier Couso

"Debido a la guerra en marcha en Ucrania". Ese fue el argumento que dio Google para bloquear a los medios rusos de estas plataformas en Europa. Por su parte, el vicepresidente de Meta indicó que tomaron la decisión tras haber "recibido peticiones de varios gobiernos y de la Unión Europea". Y es que el 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea anunció la suspensión de medios rusos porque, a su juicio, son una "maquinaria mediática del Kremlin".Para el exeurodiputado Javier Couso esta decisión debe llamar a la reflexión a toda la ciudadanía.Además de censurar a los medios rusos de estas plataformas, estas compañías estadounidenses colocaron etiquetas para señalar a los periodistas que trabajan en medios rusos. A su vez, todas las noticias de estos medios que sean citadas en Twitter, por ejemplo, van acompañadas de una alerta que dice "mantente informado" indicando que son medios afiliados al Gobierno ruso.Couso alerta que este tipo de señalamientos a la prensa "es grave" y más en situaciones de conflicto.AntecedentesEl exeurodiputado destaca que en otras ocasiones este tipo de señalamientos les ha costado la vida a los trabajadores de la prensa. Cita el caso de la televisora serbia bombardeada por la OTAN en 1999 por ser supuestamente una "maquinaria de Milosevic" (el mismo término con el que ahora se señala a los medios oficiales rusos) y que entonces provocó la muerte de 16 periodistas.También recuerda el caso de su hermano, el camarógrafo José Couso, asesinado en Irak luego de que el Ejército estadounidense lanzara un proyectil contra el Hotel Palestina donde trabajaban periodistas de diversos medios.A mi hermano le tocó debajo del piso de Reuters, por eso fue asesinado. Además, ellos lo tienen teorizado, todos los Ejércitos saben que si pierdes el control de la información, puedes perder una guerra, como demostró Vietnam", señala Couso.La escaladaEl exeurodiputado resalta que una de las cosas que más le ha indignado de esta censura es la poca solidaridad expresada por parte del gremio periodístico en España."Los que se lo creen están comprando algo que se les puede aplicar a ellos mismos, por mucho que ahora estén con la marea dominante, y los que callan son unos cobardes absolutos. Me da repugnancia, la verdad, vivir en esta sociedad ahora mismo porque no es que estás defendiendo la intervención militar de Rusia, estas defendiendo tener fuentes informativas diferentes. Además, calificar a medios rusos como que son de Putin nos tendría que llevar a decir que la televisora española es el medio de Sánchez y del régimen monárquico español. Es que es demencial. Creo que no se dan cuenta de que la pérdida de espacios de debate y de libertad en la sociedad les afectará a ellos también claramente".Couso también critica el posicionamiento de los grandes medios de comunicación de su país que, según indica mantienen un discurso hegemónico de forma orquestada "que no contrasta fuentes, se oculta claramente una parte y no hay debate". Asegura que mientras se hace propaganda a favor de un bando se sataniza al otro."Es una escalada demencial que conduce a la rusofobia. Además, son prácticas como las que sostuvo la Alemania nazi, de deshumanizar al enemigo, lo cual es horrible, porque ya estamos hablando de enemigo. Es una guerra total que va a afectar a los ciudadanos rusos porque, además, lo que hace la maquinaria cultural de EEUU, de Hollywood, pero heredera de las prácticas de Goebbels, es señalar a un supervillano, maniqueo absolutamente, y justificar su ataque. A mí lo que me parece es que esto es la preparación artillera, como se le dice en términos militares, que es cuando lanzas artillería antes de saltar una posición. Pues esto es una preparación ideológica para la población en lo que es una guerra ya total. Es que la Unión Europea le ha declarado la guerra a Rusia. Es una guerra híbrida, como ellos dicen, contra Rusia, que es un actor nuclear. Y si hay una guerra nuclear la humanidad se extinguirá", alerta.

