El líder supremo iraní responsabiliza a EEUU de la crisis ucraniana

El líder supremo iraní responsabiliza a EEUU de la crisis ucraniana

MOSCÚ (Sputnik) — El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, atribuyó a la política y los actos de Estados Unidos la situación en torno a Ucrania. 01.03.2022, Sputnik Mundo

El ayatolá iraní acusó a Washington de injerencia en los asuntos internos de los ucranianos.Estados Unidos y otros países de la OTAN entregaron en los últimos meses toneladas de armas a Ucrania, pese a ser una zona en conflicto desde 2014.Lugansk, así como Donetsk, se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras desconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev y desde entonces no cesa el conflicto que en todos estos años ha dejado más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Las dos repúblicas denuncian desde mediados de febrero una intensificación de los bombardeos ucranianos contra las zonas pobladas, lo que les obligó a anunciar la evacuación de mujeres, niños y ancianos.El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial contra Ucrania para mermar su capacidad bélica después de que Donetsk y Lugansk pidieran ayuda para frenar los bombardeos.El presidente ruso, Vladímir Putin, enfatizó que el objetivo de la operación es "la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania".En un mensaje televisado, el líder ruso llamó a los soldados ucranianos a no cumplir las órdenes "criminales" de las autoridades, deponer las armas y volver a sus hogares.Putin prometió que los responsables de los numerosos crímenes de guerra contra la población civil de Donetsk y Lugansk comparecerán ante los tribunales.El Ministerio de Defensa ruso aclaró que la operación militar no pone en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica de Ucrania.

