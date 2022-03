https://mundo.sputniknews.com/20220301/desmentido-el-supuesto-tanque-ruso-que-aplasta-un-auto-en-kiev-resulto-ser-desinformacion-1122431319.html

Desmentido: el supuesto 'tanque ruso' que aplasta un auto en Kiev resultó ser desinformación

Desmentido: el supuesto 'tanque ruso' que aplasta un auto en Kiev resultó ser desinformación

En los últimos días, por las redes circula un video que muestra cómo un blindado aplasta un automóvil en Kiev. Algunos internautas, y tras ellos varios medios... 01.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-01T02:24+0000

2022-03-01T02:24+0000

2022-03-01T02:28+0000

defensa

operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

rusia

the times

daily mail

guerra informativa

noticias falsas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1122431235_0:0:608:342_1920x0_80_0_0_0caaf900b3a2fc8bbe3658bfdeeb66ed.png

En varios videos publicados se observa cómo el blindado gira a toda velocidad por el distrito Obolón, en el norte de Kiev, y literalmente aplasta a un automóvil que circulaba en dirección contraria.Las imágenes y la información posterior sugieren que el conductor del vehículo civil sobrevivió y fue rescatado de los escombros.La noticia rápidamente se expandió por las redes y en muchas publicaciones se aseguraba que se trata de un tanque ruso que entró en Kiev. Esa información fue incluso publicada por varios medios, como el británico Daily Mail, el estadounidense New York Post, o el argentino Infobae:El portal g1 de la cadena brasileña TV Globo —la más grande de Brasil y toda Latinoamérica— informó incluso, citando a un experto de las FFAA brasileñas, que el vehículo blindado era un novedoso tanque ruso T15 Armata.Pero la refutación no demoró en llegar.¿Qué sucedió en realidad?Las primeras dudas surgieron cuando algunos internautas se percataron que el supuesto tanque no tenía cañón. Luego, especialistas en armamento reconocieron en el blindado el sistema antiaéreo soviético de los años 70, Strela-10, actualmente inoperante en las Fuerzas Armadas rusas, pero que sí continúa su servicio en las filas ucranianas.Al día siguiente del incidente, el asesor del presidente ucraniano, Alexéi Arestovich, aseguró en un comunicado a la prensa que la supuesta presencia de tropas rusas en el distrito de Obolón "no es más que desinformación".Según se comparte, el incidente tuvo lugar en medio de un tiroteo entre fuerzas regulares y las milicias territoriales ucranianas. Los milicianos identificaron erróneamente como ruso a un camión de la FFAA ucranianas y dispararon en su dirección, matando a varios de sus pasajeros. La tripulación del Strela-10 ucraniano, asustada, trató de huir del lugar de los hechos, aplastando al auto civil en su camino.A la par con el asesor del presidente ucraniano, la portavoz del partido gobernante, Yulia Palichuk, confirmó a través de su canal de Telegram que las publicaciones que involucran a tropas rusas en el incidente "no corresponden con la realidad".

https://mundo.sputniknews.com/20220225/no-caigas-en-la-desinformacion-estas-imagenes-sobre-el-conflicto-en-donbas-son-falsas-1122282203.html

https://mundo.sputniknews.com/20220228/jefe-del-consejo-de-derechos-humanos-ruso-preocupado-por-opresion-de-rusos-en-extranjero-1122413612.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, rusia, the times, daily mail, guerra informativa, noticias falsas