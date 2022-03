https://mundo.sputniknews.com/20220301/el-congreso-de-peru-rechaza-mocion-que-condenaba-operacion-militar-especial-rusa-en-ucrania-1122466082.html

El Congreso de Perú rechaza moción que condenaba "operación militar especial" rusa en Ucrania

El Congreso de Perú rechaza moción que condenaba "operación militar especial" rusa en Ucrania

LIMA (Sputnik) — El Congreso de Perú rechazó debatir una moción para condenar la operación militar especial desplegada por Rusia en Ucrania. 01.03.2022, Sputnik Mundo

Previamente, en la Junta de Portavoces de las distintas bancadas se planteó que el Legislativo se manifieste en contra de lo que algunos parlamentarios consideran "una grave y flagrante violación de los principios generales del Derecho Internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas" por parte de Rusia.Sin embargo, las bancadas de Juntos por el Perú (izquierda) y el partido oficialista Perú Libre (izquierda) decidieron no apoyar que la moción se debata.El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania.Volodímir Zelenski decretó la ley marcial en todo el territorio nacional e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.También anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.Numerosos países condenaron en términos contundentes la operación militar de Rusia en Ucrania.

