La letra chica del acuerdo entre el FMI y Argentina abre la polémica

Argentina se encuentra en días de definición del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente Alberto Fernández estuvo reunido el fin de semana con el ministro de Economía y encargado central de la negociación, Martín Guzmán, para revisar los trazos finales. Los próximos pasos son el viaje a Washington para firmar la Carta de Intención con el organismo internacional, y la presentación en el Congreso Nacional.La inminencia de la firma y su tratamiento estuvieron acompañados por la difusión en diferentes medios de fragmentos del 'Memorando de política económica y financiera, borrador preliminar' del acuerdo entre Argentina y el FMI. La fecha del documento es del 12 de febrero, con "una versión en inglés del 11 de febrero", explica Sebastián Premici, escritor y periodista que reveló algunos de los puntos claves del material."Es lo que el Ministerio de Economía encabezado por Martín Guzmán acercó en términos de posiciones con el FMI y envió, no al Congreso porque sigue siendo un borrador, sino a algunos referentes del Congreso o las autoridades, como el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), la presidenta del Senado (Cristina Fernández de Kirchner), al gobernador (de la provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof, para decir por acá va a venir el acuerdo final", indica.La difusión del Memorando disparó varios debates debido a que fueron revelados —por quienes lo hicieron, como Premici— aspectos controversiales como posibles modificaciones a las jubilaciones y a los subsidios energéticos. Esas comúnmente llamadas 'letras chicas' de lo acordado vinieron a poner luz sobre las características de una negociación que, hasta el 5 de enero, era desconocida por la mayoría de los actores políticos y periodísticos.¿Qué acordó Argentina con el FMI?"En la reunión del 5 de enero de 2022 de Guzmán, donde estaba también Alberto Fernández, con gobernadores y gobernadoras, ahí recién se informó públicamente que iba a haber un nuevo préstamo, un nuevo desembolso y revisiones trimestrales, eso nunca había estado expuesto, nunca se había hablado de eso", explica Premici, que escribe en BAE Noticias y El Cohete a la Luna.Fue entonces, menos de dos meses atrás, cuando se describió públicamente qué se estaba negociando con el FMI: el desembolso de un nuevo préstamo para pagar con esa suma, en un lapso de dos años y medio, el crédito tomado por el anterior gobierno."Pasados los dos años y medio que restan del tiempo del préstamo de Macri habrá que empezar a pagar nuevamente los 44.000 millones a 10 años. En realidad, no son 10 años porque se cuentan cuatro años, 2018 al 2022, entonces van a quedar seis años para repagar 44.000 millones, es decir que en el año 2025 probablemente estemos discutiendo con el Fondo cómo hacemos para resolver este mismo tema que estamos hablando ahora", analiza.Con ese acuerdo "entran los planes de ajuste, condiciones que vamos a tener que cumplir para que nos den ese dinero", apunta Premici. Ese 5 de enero también se anunció que cada tres meses tendría lugar una revisión del FMI para evaluar los avances en el cumplimiento del acuerdo y, a partir de allí, otorgar nuevos desembolsos para continuar pagando la deuda anterior y alejar el horizonte del default.Jubilaciones y subsidios energéticos"El Gobierno se plantea un horizonte de déficit fiscal de 2.5% este año y llevarlo a déficit cero para el 2025, lo que el Gobierno se está comprometiendo ante el FMI es a decir voy a reducir subsidios a la energía, en el acuerdo dicen que se van a reducir del orden del 0.6% del Producto Bruto Interno (PBI), y que va a haber una reorientación del gasto público", explica Premici."En el rubro 'otros gastos', y así está puesto, se habla de 'racionalización del gasto', y en ese esquema se plantea que va a haber una limitación de 'transferencias discrecionales hacia las provincias y empresas estatales', se va a procurar que la masa salarial del sector público crezca en la misma medida que crezca el Producto Bruto Interno, y evitar que los salarios del sector público sean muy superiores al crecimiento de la economía", añade.También forma parte del Memorando "la cuestión del gasto previsional", donde, por un lado, se propone "mantener la fórmula jubilatoria del año 2020" y, por el otro, "el Gobierno va a proponer en conjunto con el FMI un estudio de todo el sistema previsional para que sea sustentable en el largo plazo, y ese estudio está enfocado en dos ítems concretos: la revisión de los regímenes especiales previsionales y el aumento de la edad jubilatoria".Guzmán, por su parte y en vista del debate abierto con la difusión del Memorando, afirmó el lunes que "no habrá ninguna reforma jubilatoria", en línea con lo declarado por el presidente horas antes en un acto público donde sostuvo: "No hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones".El 'cogobierno' con el FMI y lo que no se alcanzó"Hay una impronta muy fuerte de cogobierno, todo lo que suceda de aquí en adelante va a ser consultado con el Fondo. Si hay un escenario más favorable e ingresan más dólares por las exportaciones o porque hay más desembolsos de organismos internacionales, el Gobierno se compromete, y está expresado de esta manera, a consultar permanentemente al staff del FMI qué hacer con esos excedentes", explica Premici. De igual manera sucedería en caso de ingresar menos recursos."En el tema asistencia social, está puesto con estos términos: 'asistencia social para los más necesitados', todos los planes se van a hacer en acuerdo o conversaciones con el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo".En el Memorando figura que el Gobierno podrá "recalibrar políticas para garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos y sociales en consulta con el personal técnico del FMI". El organismo tendría así un lugar de revisión trimestral y consulta para la toma de decisiones de políticas económicas del Gobierno.Se trata, según el periodista, de un tema central en el contexto de un acuerdo donde no se lograron dos objetivos que habían sido anunciados. En primer lugar, lograr un recorte de las sobretasas en el crédito aplicadas por el hecho de que Argentina se endeudó en un monto 10 veces mayor a lo que le es permitido en el FMI en base al tamaño de su economía. Ya desde Estados Unidos se hizo saber que no habrá tal recorte.En segundo lugar, había sido enunciada la voluntad de lograr estirar los plazos más allá de los 10 años acordados, algo que tampoco sucedió. "Hubo una discusión, pírrica, vamos por tema sobretasas y tema 20 años, y creo que, en lo concreto, me atrevo a decir, que nunca se puso en la mesa de negociación de manera fuerte", afirma Premici.El acuerdo con el FMI en el Congreso"Nadie del Frente de Todos —fuerza de coalición del Gobierno—, por lo menos del ala kirchnerista, más vinculada a Máximo Kirchner, tenía conocimiento de la letra chica del preacuerdo, con lo cual eso habla del hueco informativo que había incluso cuando Kirchner era jefe del bloque de Diputados", señala el periodista. Máximo Kirchner renunció el 1 de febrero a la presidencia del bloque por estar en desacuerdo con el acuerdo alcanzado con el FMI.Aún es incierto saber cómo será la votación en el Congreso. "Creo que, si no hay modificaciones dentro del borrador frente a lo que vayan a presentar, probablemente hacia el fin de esta semana o el 1 de marzo, haya un sector del Frente de Todos, más vinculado al kirchnerismo, que rechace o se abstenga ante este acuerdo. Va a salir porque va a contar con el apoyo de parte de la oposición", pronosticó Premici.Pero las implicancias del acuerdo son mayores. No solamente por lo descrito hasta ahora, sino porque, subraya Premici, está sobre la mesa el límite de crecimiento del país: "El FMI está muy interesado en restringir el nivel de crecimiento de la Argentina, porque la estructura económica de la Argentina es muy dependiente de las importaciones, las importaciones son dólares y esos dólares los necesita el FMI para repagar la deuda".Para Premici, no se trata entonces de un "ajuste clásico" como en la década de 1990. "La discusión por el crecimiento es central; vos definís que vas a crecer a un 2% o el Fondo te lo define y vas a converger a un 1.7%, con esa porción de la torta tenés que pensar obra pública, jubilaciones, políticas distributivas. Esa es la racionalidad del gasto que tenés que aplicar, 'si te achico la torta vas a tener menos margen de hacer políticas públicas expansivas y redistributivas'".La firma en el Congreso —se estima que el acuerdo será votado primero en Diputados y luego en el Senado— será el cierre de más de dos años de negociaciones con el FMI. Las consecuencias de lo acordado estarán presentes por muchos años más: en caso de que efectivamente sea por 10 años como indica el acuerdo —algo que muchos ponen en duda debido a la imposibilidad de pagar el total adeudado en ese lapso—, entonces abarcará el mandato del actual Gobierno y dos presidencias más.

