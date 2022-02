https://mundo.sputniknews.com/20220228/argentina-insiste-ante-consejo-de-ddhh-que-rusia-cese-operaciones-militares-en-ucrania-1122396128.html

Argentina insiste ante Consejo de DDHH que Rusia cese operaciones militares en Ucrania

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de los Asuntos Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, instó a la Federación de Rusia a que cese el uso de la... 28.02.2022, Sputnik Mundo

Durante su exposición, con motivo, del 49º período de sesiones del Consejo, el ministro aseguró que la paz es "urgente", pues "el mundo no soporta más sufrimiento ni debe tolerar más muertos""Creo en estas horas de dolor e incertidumbre que debemos apegarnos a la preservación de la vida como el más supremo de los derechos humanos", afirmó Cafiero en nombre del país que ostenta la presidencia del Consejo de Derechos Humanos durante este año. Al mismo tiempo, el ministro consideró que "la comunidad internacional no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad", ni "tampoco eventuales denuncias por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes"."Lo que no es legítimo es recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto", afirmó.A cinco días de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, decretara el inicio de las "operaciones militares especiales" en Ucrania, el canciller argentino lamentó que no hay "seguridad internacional con escaladas, provengan del país que provengan"."La lógica de la escalada surge de una dinámica peligrosa. Su corazón es la amenaza. No construye. Destruye", sostuvo Cafiero.El ministro reivindicó la diplomacia como espacio de discusión y aseguró que "las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas".En otro de los tramos de su intervención, el canciller argentino aseguró que éste "es uno de esos momentos de la Historia en que estos objetivos se ponen dramáticamente a prueba"."Nos convocan nada menos que la preservación de la paz y la vida", concluyó.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Moscú como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.

