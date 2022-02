https://mundo.sputniknews.com/20220224/argentina-llama-a-rusia-a-cesar-operacion-militar-en-donbas-1122188098.html

Argentina llama a Rusia a cesar operación militar en Donbás

La Cancillería añade que "las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania".El comunicado, leído este 24 de febrero por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, reiteró "la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos".La nación sudamericana ratificó su "compromiso y confianza" de que pueden intervenir en esta situación "todos los mecanismos de la comunidad internacional", y puso especial énfasis en la participación de Naciones Unidas.Para Argentina, por lo tanto, "es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia", y llamó a "desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones".Asimismo, el Gobierno argentino, a través de su Embajada en Ucrania, instó a los ciudadanos de su país a abandonar Ucrania ante las operaciones militares especiales que lleva adelante Rusia en ese territorio."Por las razones de público conocimiento, la Embajada argentina en Ucrania sugiere a las y los argentinos abandonar el territorio ucraniano", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las redes sociales.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, decretó la ley marcial en todo el territorio nacional y anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.Numerosos países ya condenaron la operación especial rusa en Ucrania.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente de Rusia, Vladímir Putin, "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".El presidente ruso durante una alocución televisada más temprano este 24 de febrero anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr "la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania".También amenazó con llevar al juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles".El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Horas después del inicio de la operación, el ente castrense comunicó que la infraestructura militar de las bases aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya "está inutilizada".

