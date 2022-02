https://mundo.sputniknews.com/20220227/avion-de-fuerza-aerea-mexicana-parte-a-rescate-de-connacionales-evacuados-de-ucrania-1122358205.html

Avión de la Fuerza Aérea Mexicana parte a rescate de connacionales evacuados de Ucrania

Avión de la Fuerza Aérea Mexicana parte a rescate de connacionales evacuados de Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea de México partió rumbo a Rumanía en una operación de rescate de familias mexicanas que

El también secretario de Exteriores detalló que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana hará una ruta a través de Canadá e Irlanda.Un grupo de familias mexicanas llegaron el 26 de febrero a Rumanía desde Ucrania con protección diplomática."Una vez que han llegado a Rumanía las familias evacuadas desde Ucrania, despegará mañana (el 28 de febrero) a las 10.00 hora local el Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlas de vuelta a casa", dijo Ebrard en otro tuit.Ebrard comentó que un equipo de apoyo humanitario participa en la operación y es merecedor de un amplio reconocimiento por la "eficaz organización y respuesta" de la Defensa Nacional.El canciller adelantó que después de este primer vuelo que traerá a casa a decenas de connacionales, "de ser necesario habrá otros en los próximos días".Una fuente oficiosa de la secretaría de Exteriores anunció el 26 de febrero que todavía no está definida la fecha de su llegada al país latinoamericano pues será "presumiblemente en algún punto de la próxima semana".Además, el secretario mexicano de Exteriores detalló que está en comunicación con otras 90 personas, aproximadamente, para llevarlas a Rumanía "en cuanto sea posible".En la madrugada del 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación en Ucrania, apuntando no solo contra representantes del Gobierno, sino también sus sectores bancario, energético, aéreo y espacial.

