Pekín llama legítimas las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad

ONU (Sputnik) — El representante permanente de China ante Naciones Unidas, Zhang Jun, quien se abstuvo durante la votación del proyecto de resolución que... 26.02.2022, Sputnik Mundo

El 25 de febrero, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vetó un proyecto de resolución de EEUU y varios coautores que condena la operación militar rusa en Ucrania y exige detenerla inmediatamente. Durante la votación se abstuvieron la India, China y los Emiratos Árabes Unidos.Según considera Moscú, el documento era de carácter antirruso y antiucraniano, fue pensado para salvar el poder que llevó a Ucrania a la tragedia.El diplomático comentó que China se pronuncia por un concepto de seguridad universal."Estamos convencidos de que la seguridad de un Estado no puede construirse a expensas de la seguridad del otro". En el contexto de cinco rondas de ampliación de la OTAN se debe dedicar atención a los intereses legítimos de Rusia en materia de seguridad", apuntó el embajador.A juicio de Zhang Jun, Ucrania debe llegar a ser un puente entre Oriente y Occidente, y no un puesto de avanzada para la confrontación entre las mayores potencias.El presidente de Rusia, Vladímir Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso también amenazó con llevar a juicio a los autores de numerosos crímenes sangrientos contra civiles, pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que la amenace o se ponga en su camino.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

