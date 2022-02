https://mundo.sputniknews.com/20220226/rusia-veta-resolucion-del-cs-de-la-onu-que-exige-detener-la-operacion-militar-en-ucrania-1122324847.html

Rusia veta resolución del CS de la ONU que exige detener la operación militar en Ucrania

Rusia veta resolución del CS de la ONU que exige detener la operación militar en Ucrania

ONU (Sputnik) — Rusia ejerció su derecho de veto al proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige detener de inmediato la operación... 26.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-26T01:49+0000

2022-02-26T01:49+0000

2022-02-26T01:49+0000

internacional

onu

consejo de seguridad de la onu

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

europa

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1122324654_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b86db526b4fd6a0f53c92759b7d06a51.jpg

La resolución fue apoyada por 11 países miembros, otros tres se abstuvieron.El documento fue promovido por Estados Unidos y Albania.De acuerdo al proyecto de resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvía que Rusia debía retirar —inmediatamente y sin condiciones previas— todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania.Asimismo, se señalaba que Rusia debía anular de inmediato todas sus decisiones relacionadas con el reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el 24 de febrero por la mañana, anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda militar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.El mandatario ruso afirmó que uno de los objetivos de Moscú es lograr "la desmilitarización y la desnazificación" del país vecino, diciendo que "Rusia no puede sentirse a salvo, desarrollarse y existir ante la permanente amenaza que emana desde la Ucrania de hoy".También amenazó con llevar a juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles". El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Kiev anunció la imposición de la ley marcial en todo el territorio nacional.Numerosos países condenaron la intervención militar de Rusia en Ucrania.El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos de siglo".

https://mundo.sputniknews.com/20220226/la-casa-blanca-pide-al-congreso-de-eeuu-6400-millones-para-ucrania-1122324453.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, consejo de seguridad de la onu, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, europa, operación militar especial de rusia en ucrania