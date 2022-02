https://mundo.sputniknews.com/20220225/china-como-clave-geopolitica-y-economica-en-el-contexto-multipolar-del-conflicto-en-ucrania-1122284724.html

China como clave geopolítica y económica en el contexto multipolar del conflicto en Ucrania

China como clave geopolítica y económica en el contexto multipolar del conflicto en Ucrania

El conflicto desatado es también expresión de una de las claves fundamentales del siglo XXI; una nueva época donde se transita hacia un orden multipolar que...

Las consecuencias económicas del conflicto en el este de Europa supondrán un alza en el coste de los precios energéticos, cereales y metales básicos para la industria entre un 20% y un 40%. Se asume que el daño que ocasionen las sanciones contra Rusia, será también soportado por los países que las impongan, especialmente cuanto mayores estas sean.En vías de quedar aislada frente a Occidente, cabe preguntarse si el cálculo económico le sale a cuenta a Moscú antes de embarcarse en las acciones militares y sufrir el efecto de las sanciones. El mundo está cambiando y el centro de gravedad de la economía vira cada vez más hacia un eje que pasa por Asia. Las necesidades gasísticas de Alemania no podrán ser del todo satisfechas sin el gasoducto Nord Stream 2, definitivamente suspendido. "Pero la UE sigue comprando gas ruso, vía Ucrania", recuerda a Sputnik el economista Juan Vázquez Rojo, investigador de la Universidad Camilo José Cela.En principio el volumen de gas que no circulará por el Nord Stream 2 puede derivarse a China, donde las reservas no están llenas. "Pero el problema es que no existe una infraestructura lo suficientemente grande para enviar el gas de Rusia a China de forma que pueda sustituir todas sus exportaciones a la UE", avisa este economista, que recuerda que ambos países comercian "en sus propias monedas nacionales", lo cual, "en cierto modo", puede ayudar a Rusia "a sortear las sanciones".Las bolsas como termómetroLas plazas bursátiles del mundo pueden no ser muy fiables para describir la tendencia de una compañía, pero sí para describir el curso de los acontecimientos, explica Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.En declaraciones a Sputnik, este economista destaca el error de vaticinio de muchos expertos ("yo entre ellos") al argumentar la imposibilidad de un conflicto "porque nadie tenía nada que ganar". Pero comenzó. "Ese mismo día las bolsas estadounidenses cerraron en positivo y las asiáticas también. Las europeas no, pero hoy ya están en verde", afirma.Ganadores y perdedoresSantiago Niño explica que, en los últimos 100 años y "a nivel general", EEUU sale ganando cada vez que se involucra de una u otra manera en algún conflicto. "En Vietnam perdió a corto plazo, pero ganó a largo", recuerda.Para él, la acción militar emprendida por Rusia "no se pone en marcha sin tener todo pensado", por lo que se puede esperar un acercamiento total con China. "Pero Europa, que desde la guerra francoprusiana sale perdiendo, va a perder la oportunidad de haber cerrado con Rusia un acuerdo desde el fin de la Guerra Fría", se lamenta, al tiempo de concluir que "en cualquier caso", el futuro no lo dominarán los Estados, "sino las corporaciones, se hallen participadas por los Estados o no".Sobre ese acercamiento entre Rusia y China, cabe recordar que el 4 de febrero, horas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, alcanzó en Pekín su máxima expresión. Allí Vladimir Putin y Xi Jinping suscribieron un documento conjunto mediante el que denunciaron la influencia negativa de la OTAN y el AUKUS para la estabilidad mundial. "Esa declaración conjunta anuncia un nuevo orden internacional incompatible con el norteamericano", subraya el abogado y politólogo Manuel Monereo, que destaca la profundidad de su texto.Una nueva época como trasfondo geopolíticoEl conflicto en Ucrania traslada al primer plano una cuestión capital. Se trata del primero del mundo multipolar, tal y como lo describe el analista brasileño Pepe Escobar. En términos históricos, el mundo ha entrado en una nueva época donde el papel de EEUU como única superpotencia entra en declive y el conflicto armado es "un nuevo signo de los tiempos", añade Monereo."Se ha abierto una nueva fase en la historia de la humanidad. Es una transición geopolítica donde la potencia hegemónica se halla en una decadencia relativa y están emergiendo otras potencias que ponen en cuestión esa hegemonía. Esto provoca que el eje de las relaciones internacionales se vaya hacia Asia", declara a Sputnik. Para Monereo, el conflicto en Ucrania cabe ubicarlo en el momento histórico de transición a la multipolaridad. "Porque como los propios EEUU y la OTAN reconocen, el de Ucrania no es el conflicto fundamental. Y no lo es porque no van a intervenir".A su juicio, la brega tras la que emana este conflicto es "la estrategia preventiva estadounidense que busca frenar y bloquear el desarrollo de China para impedir que acabe siendo una potencia equiparable a EEUU". En este sentido, el conflicto puede arrojar beneficios para Washington. "Y es el principio de un conflicto que a la larga tiene como objeto China".Para Monereo, las tensiones internacionales que han desembocado en el conflicto actual pueden atender a lo que en clave geopolítica se denomina la trampa de Tucídides. "Es muy difícil hacer una tortilla sin romper los huevos", ejemplifica.El eco hasta TaiwánMuchos analistas señalan a este territorio como futuro escenario de crisis análoga a la que ha venido rodeando a Ucrania, cuyo eco terminará China de trasladar. El mayor socio comercial de Ucrania es Rusia y, como asegura Vázquez Rojo, "pese a las disputas, los lazos comerciales entre China y Taiwán son también muy importantes"."Pero el área de decisión geopolítica de Asia es un tiempo muy diferente al área de decisión europea", advierte Monereo, para quien la cuestión ucraniana representa un problema "a muy corto plazo" para Rusia, mientras que la tensión de China con Taiwán es a largo. "Taiwán no se está moviendo militarmente contra China. Está rearmándose y jugando una carta que es la de EEUU".En su opinión, la ofensiva rusa sobre Ucrania atiende a una estrategia defensiva ante una "agresión política, híbrida y militar" percibida de antaño y cuyo objetivo final es "desmantelar el actual Gobierno ruso y las capacidades del país". "Y Rusia reacciona así porque concluye que la vía pacífica y diplomática está agotada".

