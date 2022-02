https://mundo.sputniknews.com/20220225/rusia-acusa-a-occidente-de-apoyar-a-kiev-en-la-destruccion-de-los-acuerdos-de-minsk-1122274433.html

Rusia acusa a Occidente de apoyar a Kiev en la destrucción de los Acuerdos de Minsk

Rusia acusa a Occidente de apoyar a Kiev en la destrucción de los Acuerdos de Minsk

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente se puso del lado de Ucrania en su sabotaje y destrucción de los Acuerdos de Minsk, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi... 25.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-25T13:47+0000

2022-02-25T13:47+0000

2022-02-25T13:49+0000

internacional

serguéi lavrov

ucrania

conflicto en el este de ucrania

rusia

occidente

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/1094384164_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a869d79b1d9a758e1dbc5d1ebae8a969.jpg

El canciller ruso acusó a la OTAN y la Unión Europea de apoyar a Kiev las últimas semanas, cuando "decidió apoderarse por la fuerza de la República Popular de Donetsk y la República Popular Lugansk, anunció que no había alternativas al ingreso de Ucrania en la OTAN y amenazó con obtener armas nucleares"."En esta situación, por supuesto, Rusia no podía permanecer indiferente al directo llamado de los jefes de sus Estados para recibir asistencia militar frente a un agresor", agregó Lavrov.Donetsk y Lugansk, territorios que se rebelaron contra el Gobierno de Ucrania en 2014 y reconocidos como países soberanos por Rusia oficialmente este 22 de febrero pidieron asistencia militar a Moscú para frenar los bombardeos ucranianos que, según ambas repúblicas, se intensificaron desde mediados de este mes.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero que en respuesta a esa solicitud de asistencia Rusia lanzó una "operación especial militar" en el territorio de Ucrania. Según el mandatario, uno de los objetivos fundamentales de esa operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según los últimos datos del Ministerio de Defensa de Rusia, sus fuerzas se encuentran ahora en los alrededores de Kiev.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado en el cese de la violencia que provocó, según las estimaciones de la ONU realizadas antes del inicio de la operación rusa, más de 14.000 muertos.El presidente Putin declaró que el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk deja sin efecto los Acuerdos de Minsk.

https://mundo.sputniknews.com/20220225/el-senado-ruso-afirma-que-las-medidas-de-respuesta-afectaran-puntos-debiles-de-occidente-1122266299.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serguéi lavrov, ucrania, conflicto en el este de ucrania, rusia, occidente, europa