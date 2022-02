https://mundo.sputniknews.com/20220224/gioconda-belli-invitada-a-la-asuncion-de-gabriel-boric-un-guino-a-la-oposicion-nicaraguense-1122242720.html

Gioconda Belli, invitada a la asunción de Gabriel Boric: un guiño a la oposición nicaragüense

Gioconda Belli, invitada a la asunción de Gabriel Boric: un guiño a la oposición nicaragüense

La escritora se suma a la lista de invitados personales del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que incluye al también opositor del Gobierno de... 24.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-24T23:56+0000

2022-02-24T23:56+0000

2022-02-24T23:56+0000

américa latina

chile

gabriel boric

partido comunista de chile

política

frente amplio

nicaragua

daniel ortega

nicolás maduro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1122242084_0:54:300:223_1920x0_80_0_0_8470fc2a0b477a1f1dec8c24ca2ced99.jpg

La escritora nicaragüense, reconocida opositora del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, declaró sentirse, "Honrada y feliz de recibir de ser invitada (sic) a la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile. Un cambio histórico. Lo agradezco y celebro de corazón", en su redes sociales.La invitación, junto a la de Sergio Ramírez —escritor, abogado, exrepresentante de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985) tras el triunfo de la Revolución Sandinista—, representan un claro alejamiento del oficialismo nicaragüense por parte de la futura administración Boric en Chile.Ramírez afirmó que la invitación hecha por el presidente electo de Chile es un "gesto de solidaridad" con la oposición al Gobierno de Daniel Ortega.La ceremonia no contará con la presencia de los Jefes de Estado de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados a la asunción presidencial, en una clara muestra de alejamiento hacia "gobiernos dictatoriales", como los definió la futura canciller chilena Antonia Urrejola, lo que valdría la recriminación de ser parte de una "izquierda cobarde", por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro.Ante la postura adoptada por Boric respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, la futura ministra de Relaciones Exteriores de Chile manifestó la postura del ejecutivo, incluso frente a posicionamientos a favor de aquellos países por parte del Partido Comunista de Chile (PC), miembro de la próxima coalición gobernante.Invitaciones y declinacionesLa Cancillería de Chile confirmó que el presidente electo dispone de 26 invitaciones a personalidades 'no diplomáticas', que en principio serían invitaciones a referentes políticos de Boric, como el boliviano Álvaro García Linera, el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, la activista brasileña Anielle Franco —hermana de Marielle Franco, asesinada en 2018—, la congresista peruana de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán y el presidente del Frente Amplio uruguayo, Fernando Pereira.El gran ausente de la jornada —marcada por la reducción de aforos y sobriedad protocolar—, será el candidato a la presidencia de Brasil y expresidente del gigante sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), quien se habría excusado de asistir a la ceremonia.Misma suerte correría el expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica, quien no asistirá a la ceremonia dada su edad —86 años—, en un contexto pandémico.Fuentes de la Cancillería chilena confirmaron las invitaciones a las autoridades de Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y República Dominicana, mientras que aún no confirmaron la presencia de la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris.

https://mundo.sputniknews.com/20220201/la-advertencia-de-mujica-a-boric-no-cometan-nuestros-errores-1121003446.html

chile

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, gabriel boric, partido comunista de chile, política, frente amplio, nicaragua, daniel ortega, nicolás maduro