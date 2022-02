https://mundo.sputniknews.com/20220201/la-advertencia-de-mujica-a-boric-no-cometan-nuestros-errores-1121003446.html

La advertencia de Mujica a Boric: "No cometan nuestros errores"

El expresidente uruguayo José Mujica se cruzó con el presidente electo chileno, Gabriel Boric, durante una entrevista y le pidió que la "nueva generación"... 01.02.2022, Sputnik Mundo

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, conversó con el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) durante una entrevista que el próximo mandatario chileno mantuvo con la radio M24 de Uruguay. Al final de la entrevista, la emisora puso a Boric en contacto con Mujica, quien aprovechó para saludarlo y desearle "suerte" en su próximo Gobierno."Tengo que darte un abrazo a la distancia y desearte suerte. Tengo confianza en tu capacidad y en el viento fresco de tener una visión más abierta del mundo progresista", dijo Mujica.Boric, por su parte, admitió que el expresidente uruguayo "es un referente" para él y sus allegados y aseguró que "sus consejos fueron bien escuchados". En ese sentido, reconoció que uno de las sugerencias de Mujica que intenta aplicar es la de "avanzar paso a paso para no desbarrancarse pero nunca dejar de subir".Mujica puso a Chile como ejemplo de un país en el que el crecimiento económico no redundaba en mejoras de calidad de vida para los sectores más vulnerables. El uruguayo recordó que a los ciudadanos chilenos que llegaban a visitarlo en su chacra en las afueras de Montevideo solía decirles que "no confundan el PBI con la realidad de la gente". Poco después, recordó, llegó el estallido social chileno de 2019.Mujica reflexionó entonces sobre "¿qué sentido tiene el crecimiento de la economía si no va al fondo de la sociedad, si la prosperidad no se reparte?".El exmandatario uruguayo aprovechó la ocasión para aconsejar a Boric sobre que "hay que dejar semilla" en su paso por La Moneda. "Hay que preocuparse de que la tarea y el afán de todos los días no se coma el porvenir. Los gobiernos se comen a los partidos, tienden a ahogarse burocráticamente y quedan los partidos, las fuerzas colectivas, al costado. Hay que gobernar pero no matar lo que va a quedar después de ti", apuntó.Mujica señaló a Boric como representante de "una nueva generación" y, en ese marco, le acercó otro consejo: "No cometan nuestros errores; cometan los de vuestro tiempo pero no los nuestros".El uruguayo, de casi 87 años, remarcó la necesidad de que los diferentes gobiernos latinoamericanos puedan entenderse más allá de su signo ideológico. porqueEn esa línea, Mujica recordó que cuando fue presidente de Uruguay se hizo "amigo" del entonces presidente chileno Sebastián Piñera, a pesar de "las diferencias obvias", y llegaron a hacer un viaje juntos a la Antártida, donde ambos países mantienen colaboración. "Me hice amigo del presidente de Colombia (Juan Manuel Santos) porque tenía una causa justa, la lucha por la paz, y me pareció que tenía que ayudarlo en todo lo que pudiera", agregó.Boric valoró especialmente la recomendación de Mujica. "Te agradezco mucho que nos invites a no cometer los errores que ustedes cometieron, porque muchas veces la carga de las generaciones anteriores viene con el traspaso del miedo y prefiero que venga con el traspaso de los fracasos en toda su realidad para aprender de eso y salir adelante", respondió.El presidente electo chileno aseguró que toma los consejos de Mujica "muy en serio" y deseó que los errores de generaciones anteriores permitan "no quedarnos con los brazos amarrados con lo que ustedes no pudieron hacer" y que "sea un impulso para hacer y no equivocarnos".Durante la charla, Mujica advirtió a Boric que, producto de su avanzada edad, no podría concurrir a la toma de mando prevista para el 11 de marzo. El mandatario electo de Chile contestó adelantando su intención de poder visitarlo en Montevideo y le aseguró que, a pesar de su edad, "tus ideas y cariño van a trascender".

