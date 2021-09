https://mundo.sputniknews.com/20210913/sergio-ramirez-augura-que-regresar-a-nicaragua-le-supondria-morir-en-la-carcel-1116002947.html

Sergio Ramírez augura que regresar a Nicaragua le supondría morir en la cárcel

MADRID (Sputnik) — El escritor y exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez reiteró su negativa a volver a su país bajo la premisa de que hacerlo le... 13.09.2021

"Regresar a mi país significaría la cárcel y por lo tanto la muerte para mí. A mi edad no puedo estar preso sin los auxilios de un médico. Y ellos son muy despiadados", dijo Ramírez en declaraciones a la prensa durante un acto en Madrid para conmemorar los 30 años del Instituto Cervantes.Según señaló Ramírez, las condiciones de las cárceles de su país son incompatibles con el cuidado de su salud. "Hay prisioneros que pasan 24 horas al día con las luces encendidas o en centros de aislamiento. Son condiciones que yo no voy a ir a buscar", apostilló.Estas declaraciones llegan después de que el Ministerio Público de Nicaragua presentara una acusación contra Ramírez "por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia".La Fiscalía de Nicaragua solicitó en consecuencia una orden de detención y allanamiento contra el exvicepresidente del país, que ocupó este cargo entre 1985 y 1990 durante el primer mandato de Daniel Ortega, tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en 1984.Bajo el convencimiento de que ir a Nicaragua le supondría su ingreso inmediato en prisión por unas acusaciones que considera infundadas, Ramírez definió su situación actual como de "exilio forzado"."Es lo más duro a lo que alguien puede ser sometido, saber que no puede volver a su país, que tiene las puertas cerradas, por la mano de una dictadura enemiga de los libros", añadió.Preguntado por dónde piensa instalar su residencia, Ramírez dijo que se plantea opciones como Costa Rica, España o México, aunque todavía no lo tiene decidido.De momento, el escritor tiene programados varios actos con el Instituto Cervantes en España y permanecerá en el país al menos hasta el 30 de octubre.El canciller español, José Manuel Albares, ofreció este lunes, 13 de septiembre, su apoyo al escritor calificándole como un “referente moral e intelectual, ahora víctima de infundadas acusaciones del Gobierno de Nicaragua por defender la democracia”.

