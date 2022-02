https://mundo.sputniknews.com/20220224/estos-son-los-errores-mas-comunes-que-se-cometen-al-tomar-antibioticos-1122216325.html

Estos son los errores más comunes que se cometen al tomar antibióticos

La médica Olga Dejtyareva ha aclarado algo de conocimiento general entre los trabajadores de la salud, pero poco entendido por la sociedad en general sobre el... 24.02.2022, Sputnik Mundo

Muchos no lo saben u olvidan que los antibióticos están diseñados para tratar infecciones causadas por bacterias, pero son consumidos erróneamente para combatir virus cuando estos solo pueden ser tratados con antivirales.Así lo señaló Olga Dejtyareva en una entrevista con Izvestia, donde recordó que cometer este error común al auto medicarse puede tener un impacto negativo en la salud de una persona.Según ella, también es un error pensar que los antibióticos son seguros porque estos pueden matar no solo a las bacterias malas en el organismo, sino que también eliminan a las bacterias buenas. Olga Dejtyareva cree que lo más recomendable es acompañar la ingesta de antibióticos con probióticos bajo la supervisión de un médico para ayudar a evitar la disbacteriosis.En su opinión, otro error es no respetar estrictamente las dosis y los intervalos de tiempo que están plasmados en las instrucciones del medicamento con el fin de mantener la concentración adecuada del fármaco en el organismo. Esto porque es peligroso tomar antibióticos sin prescripción médica.Además, Olga Dejtyareva recordó que antes de tomar antibióticos se debe tomar en cuenta que puede existir una alergia a estos medicamentos.

