Así es como Ucrania podría crear una bomba nuclear en tiempo récord

Así es como Ucrania podría crear una bomba nuclear en tiempo récord

Varios expertos de Kiev han revelado los esquemas que puede usar Ucrania para la construcción rápida de una bomba nuclear. 24.02.2022

2022-02-24T00:25+0000

2022-02-24T00:25+0000

2022-02-24T00:25+0000

Los expertos ucranianos explicaron al portal Segodnya.ua que Kiev tiene varias formas de fabricar el relleno para un arma de destrucción masiva. En particular, la producción de plutonio a partir del combustible de la central nuclear de Chernóbil.En su opinión, otra opción es extraer uranio natural en la fábrica minera y de procesamiento del este, cerca de la ciudad ucraniana de Dnipró, y enriquecerlo aún más. Además, los especialistas de la planta de Yuzhmash en esta ciudad, conocida por la fabricación de los vehículos-portadores de misiles Zenit, Tsiklon y Antares, podrían diseñar un medio para transportar dicha bomba.Según el experto militar Dmitri Sneguirev, se necesitarían entre cinco y siete años para desarrollar armas nucleares, con una financiación anual de 200 a 300 millones de dólares, por eso cree que la forma más fácil de que Kiev consiga un arsenal letal es comprar un pequeño reactor para producir plutonio apto para armas que podría utilizarse para almacenar 100 armas nucleares de capacidad media de 15 kilogramos en poco tiempo.Por otro lado, el experto Oleg Starikov aseguró que el principal obstáculo en el camino hacia la creación de una bomba nuclear será la rígida posición de Occidente, que impondrá sanciones y convertirá a Ucrania en un Estado paria. El politólogo Vadim Karasev está convencido de que EEUU y Europa no permitirán que un país inestable con movimientos radicales entre en su "club nuclear".Hace unos días, el canciller ucraniano Dmitri Kuleba dijo que su país se había visto privado de armas de destrucción masiva por la presión de EEUU y Rusia, por lo que Washington está "en parte" en deuda con Kiev.Sin embargo, días más tarde Kuleba aseguró ante la Asamblea General de la ONU que Ucrania no tiene planes de volver a obtener armas atómicas.En 1994, Ucrania renunció a las armas nucleares al firmar el Memorándum de Budapest a cambio de garantías de seguridad por parte de los países que acordaron este memorándum: EEUU, el Reino Unido y Rusia.

