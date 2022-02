https://mundo.sputniknews.com/20220221/puede-ucrania-recuperar-su-estatus-nuclear-eeuu-crea-monstruos-que-no-es-capaz-de-controlar-1121988919.html

¿Puede Ucrania recuperar su estatus nuclear? "EEUU crea monstruos que no es capaz de controlar"

El presidente ucraniano ha planteado que su país podría reconsiderar el estatus no nuclear acordado en 1994 en Budapest en caso de no recibir "garantías de... 21.02.2022, Sputnik Mundo

Durante su intervención el 19 de febrero en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, subrayó la necesidad de convocar una reunión de los países firmantes del Memorándum de Budapest de 1994 para debatir la tensión geopolítica creciente.En caso de no tener lugar esta cumbre o si en el transcurso de la misma Kiev no recibiera "garantías de seguridad", el país "tendrá todo el derecho" a reconsiderar su estatus no nuclear y cambiarlo, declaró Zelenski. Recordamos que el Memorándum de Budapest es un documento que Ucrania, EEUU, el Reino Unido y la Federación de Rusia firmaron el 5 de diciembre de 1994 por el que la parte ucraniana se comprometió a deshacerse de su arsenal nuclear a cambio de que los demás firmantes garantizaran su seguridad y soberanía nacional, y se abstuvieran de utilizar la fuerza en su contra.La intervención de Zelenski se produjo en un momento en que las violaciones del alto el fuego en la región del Donbás fueron incesantes durante ese mismo fin de semana. Cabe preguntarse si la perspectiva a la que apunta su comentario es realista o si, por el contrario, es parte de la dialéctica ante las conversaciones a varias bandas, que discurren en un contexto marcado por una tensión muy alta.Sin capacidad real"No creo que Kiev tenga la más mínima intención de abandonar los compromisos adoptados por el Memorándum de Budapest, ni que tenga la capacidad para hacerlo", afirma Pedro Mouriño, director ejecutivo del holding de inversión IberAtlantic y cónsul honorario de Rusia en Vigo.En declaraciones a Sputnik, Mouriño califica de "inconsistente" la postura expresada por Zelenski, dado que las limitaciones económicas "enormes" del país marcan otras prioridades antes que la tecnología armamentística nuclear, "sumamente compleja". "Salir de los acuerdos de Budapest no convertiría a Ucrania en una potencia nuclear per se, es imposible que esto ocurra en el corto y medio plazo", añade. Para él, "parece claro" que Zelenski busca "llamar la atención", y señala que el espíritu del Memorándum de Budapest no casa con el actual estado de las cosas.El momento elegidoMouriño cree que las palabras de Zelenski no liman tensiones en la actual situación. "Un presidente ucraniano sensato debería ir en la dirección de la desescalada, la moderación y la calma", subraya, destacando el contraste con la posición de "los grandes países" de la UE, "que entienden" que desestabilizar el este de Europa conllevaría "gravísimos perjuicios" en los ámbitos económico, energético, industrial y comercial.El tono de las declaraciones del presidente ucraniano se inscribe en un "clima de guerra psicológica" que convirtió la conferencia en un evento "contra Rusia y de apología acrítica de la OTAN", opina el politólogo Manuel Monereo, que detecta un trasfondo revelador donde situar el alcance de su intervención.Contradicción inducidaA juicio de Monereo, se crea el riesgo de que EEUU acabe no pudiendo dominar a sus protegidos, como sucedió con Sadam Hussein e Irak. "Llegó un momento en que Sadam se consideró suficientemente fuerte para atacar Kuwait. El problema es que EEUU, cuando potencia a los aliados que le interesa, lo hace de manera inmoderada. Y esto empieza a pasar en Ucrania, a la que han fortalecido militarmente"."Pero en esta dinámica en que se está aupando a Ucrania, habrá que decirle algún día que tendrá que llegar a algún acuerdo con Rusia. ¿Lo va a aceptar?", añade. Se crea la contradicción de fortalecer a Ucrania "con mucho armamento y miles de instructores", y al mismo tiempo se le dice que habrá que llegar a acuerdos en su nombre. Ante esta situación, Ucrania tendrá que elegir entre aceptar los acuerdos que le lleguen o provocar "directa o indirectamente" una guerra, avisa este politólogo.El problema para KievMonereo explica que cualquier máximo dirigente que tuviera Ucrania en estos momentos se enfrentaría al mismo problema. "Es muy simple", afirma. "Al final se va a llegar a un acuerdo con Rusia y ese acuerdo lo va a gestionar EEUU. A Ucrania lasuplantarán. ¿Está de acuerdo Kiev en ser suplantado? ¿Cuánto va a ceder si ya le han puesto un gran ejército?"Más allá de escenificar una pose a costa del estatus nuclear de Ucrania para ganar posiciones de cara a la negociación, este politólogo advierte del peligro de discurrir por esta vía. "Lo que hay detrás de las declaraciones es la posibilidad de que EEUU pierda el control sobre su aliado", recuerda Monereo. "Y lo puede perder, porque EEUU le está dando muchas armas, facilidades y altavoces para decir barbaridades".Puede que Kiev ya esté anticipando unos resultados de las negociaciones que no satisfagan a los sectores más nacionalistas y de extrema derecha, añade. "¿No se les ocurrirá entonces ir a una escalada de tensión con Rusia que provoque el bombardeo del Donbás, como ya están haciendo?", se pregunta.El momento álgidoEl mayor peligro del estado actual de la crisis es que "se pueden desencadenar fuerzas que al final EEUU no podrá controlar", incide Manuel Monereo, para quien la idea apuntada por Zelenski en Múnich de nuclearizar Ucrania "revela una actitud desesperada y provocadora a la vez, porque sabe que este es su momento de definición antes de que le suplanten en las negociaciones".Y el momentum presenta a Ucrania en su posición más fuerte. "Zelenski aún puede poner condiciones", apunta Monereo. Pero es un momento efímero. "Cuando se termine el conflicto, si termina, Ucrania se va a encontrar que está deshecha económicamente, con una crisis espantosa, y encima teniendo que pagar todo el armamento que le han dado. ¿Quién va a pagar esta fiesta? ¿Rusia? Pues como se puede comprender, por supuesto que no. Ucrania le debe ya 3.000 millones de dólares a Rusia, es su mayor deudor", añade."Este es el peligro de la situación, que Ucrania perciba que pueda actuar más allá de lo que de una u otra forma EEUU le aconseja", asegura Monereo. "La posición hoy por hoy de envalentonamiento de Zelenski va a durar muy poco tiempo cuando tenga que sentarse y escuchar que tiene que hacer lo que le ordene EEUU. Y si hay un mal acuerdo, ¿va a durar mucho Zelenski?"Más allá del estatus nuclearCabe preguntarse si Zelenski habría efectuado las mismas declaraciones de asistir Vladimir Putin a la Conferencia de Seguridad de Múnich. "Igualmente habría hecho la misma declaración, incluso en voz más alta", asegura Monereo, que describe su intervención en la capital bávara como un "intento de ganar peso en la negociación política"."Tiene que sacar pecho y ganar posiciones, porque luego, a la hora de la verdad, serán EEUU y Rusia los que negocien la salida al conflicto. Y él teme que lo que salga de ahí no le dejará ni a él ni a la posición ucraniana en buen lugar. De ahí el peligro de que adquiera autonomía y tenga la idea de estar en condiciones de atacar el Donbás y provocar una intervención rusa", concluye.

