¿Qué hay detrás del intento de Zelenski de revisar la renuncia de Ucrania a las armas nucleares?

En 1994, Ucrania renunció a las armas nucleares al firmar el Memorándum de Budapest a cambio de garantías de seguridad. Ahora el presidente ucraniano Volodímir... 21.02.2022, Sputnik Mundo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski señaló que "en caso de que [la cumbre] no se celebre o no proporcione a Ucrania garantías de seguridad, será reconocida por Kiev como inválida junto con los puntos firmados en 1994", además indicó que ya dio instrucciones al canciller de su país para que convocara consultas.Sputnik entrevistó a varios expertos para analizar e interpretar lo que este paso significa para Ucrania y a dónde quiere llegar con estas medidas su actual presidente.El analista argentino, Alberto Hutschenreuter, considera que las declaraciones del mandatario ucraniano no favorecen las posibilidades de lograr alcanzar un acuerdo o diálogo con Rusia, algo que debería preocupar también a Europa porque puede representar una presión directa para la OTAN.En su opinión, para Europa debería ser muy preocupante porque significa que la seguridad dependerá de la acumulación militar estratégica, un mensaje peligroso que desubica a Ucrania de su principal prioridad: levantar su economía nacional.El analista político Atilio Borón calificó las palabras de Zelenski de "una bravuconada carente de todo fundamento", ya que Ucrania está sumida en una profunda crisis económica desde hace años y con un estado destruido por altos niveles de corrupción que no le da la menor capacidad de entrar en el club de las potencias nucleares."Kiev plantea esa posibilidad para sembrar el pánico en Europa, pero ni Rusia ni los demás países europeos, y tampoco EEUU le facilitarían la tarea. Es más, vetarían esa iniciativa (…) Zelenski trata de participar en las negociaciones entre Rusia y EEUU y en parte Europa, que para su vergüenza hablan de una posible guerra a librarse en su país sin él estar siquiera invitado a formar parte del diálogo, lo cual habla de su total irrelevancia práctica en este conflicto", precisó.El analista añadió que el tema principal es el plan de EEUU de hacer que Rusia caiga en la trampa, o en sabotaje armado en Ucrania, "con prescindencia de lo que opine Zelenski. No creo que Vladímir Putin cometa ese error".En visión del politólogo turco Volkan Ozdemir, "es ingenuo pensar que un país como Ucrania, que ahora está totalmente bajo el control de Occidente, pretenda dar los pasos que Zelenski mencionó por su cuenta". Según él, la declaración se hace con el propósito de abrir un nuevo frente en medio de crecientes tensiones.Para el secretario general del Fondo de Desarrollo de Crimea, Vasfi Sel, Zelenski está arrastrando a su país hacia el abismo en nombre de sus propios intereses.Según el experto nuclear Hasán Beheshtipur, si Ucrania sigue el camino de las armas nucleares se encontrará en el aislamiento internacional y "la amenaza para el país no hará más que aumentar".De acuerdo con el columnista Adam Smiech del medio Mysl Polska, la retirada del Memorándum de Budapest depende totalmente de Occidente, por lo que Zelenki "no es dueño ni de su destino ni de su país" teniendo en cuenta en la posición que se encuentra Ucrania.

