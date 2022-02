https://mundo.sputniknews.com/20220223/un-embajador-ruso-avisa-que-las-sanciones-de-la-ue-contra-rusia-podrian-golpear-nuevamente-a-espana-1122104799.html

Un embajador ruso avisa que las sanciones de la UE contra Rusia podrían golpear nuevamente a España

MOSCÚ (Sputnik) — El embajador ruso, Yuri Korchaguin, no descartó que las restricciones de la Unión Europea contra su país afecten otra vez a la economía de...

El intercambio comercial entre las dos naciones, precisó, supera actualmente los 6.000 millones de euros, si bien en 2013 llegaba a casi 14.000 millones.Las sanciones, remarcó el embajador, son un arma de doble filo y recordó que en los primeros años tras las restricciones impuestas en 2014, a las que España "se vio obligada a unirse por solidaridad", el país ibérico perdió 40.000 puestos de trabajo, los más afectados fueron las pequeñas y medianas empresas."Hay verdad y hay solidaridad (...) El llamado principio de solidaridad ahora parece más una solidaridad totalitaria. Un paso a la izquierda o un paso a la derecha te fusilan de inmediato, acusan de inmediato al país de que socava esa solidaridad. Aquí todos están atados y no quisiera hacerme ilusiones. Lo que más me sorprende es que esa solidaridad es puesta por encima de los intereses nacionales reales de los países, en el este caso miembros de la OTAN o de la Unión Europea", sostuvo.Korchaguin calificó las sanciones de una herramienta ilegítima y enfatizó que los europeos se olvidaron o no saben nada de estrategias diplomáticas.Los ministros de Exteriores de la UE concordaron el martes un primer paquete de sanciones contra Rusia después de este país reconociera la independencia de Donetsk y Lugansk para evitar el genocidio de sus poblaciones ante el incremento de los bombardeos ucranianos.Las dos repúblicas proclamaron su independencia en mayo de 2014 en medios de los cruentos combates con las tropas de Ucrania.Todo ocurre con las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia como telón de fondo para zanjar un acuerdo de garantías recíprocas de seguridad.Moscú exige la renuncia a la ampliación de la OTAN al este, en concreto a la incorporación de Ucrania y Georgia, naciones que limitan con Rusia y en los que en una hipotética adhesión, Estados Unidos podría emplazar sus misiles de ataque.Rusia demanda también que el bloque bélico retire sus tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía, lo que implica el retorno a la arquitectura militar que existía en Europa en 1997, cuando fue firmado el Acta Fundacional Rusia-OTAN.Estados Unidos tiene en la actualidad misiles desplegados en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.

