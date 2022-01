https://mundo.sputniknews.com/20220116/la-otan-rechaza-retirar-tropas-de-los-paises-que-se-adhirieron-desde-1997-1120375614.html

La OTAN rechaza retirar tropas de los países que se adhirieron desde 1997

La OTAN rechaza retirar tropas de los países que se adhirieron desde 1997

MOSCÚ (Sputnik) — La OTAN rechaza la idea de retirar sus fuerzas de los países que se incorporaron a la Alianza desde 1997, declaró el secretario general del...

"Por supuesto, no podemos estar de acuerdo con que no deberíamos tener tropas de la OTAN en todos los países que se han unido a la OTAN desde 1997. Eso es en realidad la mitad de nuestros miembros", dijo en una entrevista con la televisión CBC News que se transmitió el domingo.Esto significaría para la OTAN tener miembros "de segunda clase" no protegidos por la Alianza, explicó Stoltenberg.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus proyectos de acuerdos con EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad.Moscú exigió a los países occidentales garantías jurídicas de que renuncian a extender la OTAN hacia el este, admitir a Ucrania y crear bases militares en las exrepúblicas soviéticas.Desde la Cancillería rusa también señalaron que el bloque bélico debería volver a las posiciones que existían en el momento de la firma del Acta Fundacional, en mayo de 1997. El documento restringía el despliegue de tropas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia.Dos años después de la firma del Acta Fundacional Rusia-OTAN, la Alianza incorporó a Polonia, Hungría y República Checa en su primera ola expansionista.En la segunda ola, en 2004, la OTAN admitió a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía.En 2009 la organización militar adhirió a Albania y Croacia.A principios de junio de 2017 la OTAN incorporó a Montenegro pese a las protestas multitudinarias de la población de este país. Tres años después se adhirió Macedonia del Norte.

