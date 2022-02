https://mundo.sputniknews.com/20220223/aseguran-que-la-polucion-afecta-la-calidad-de-los-espermatozoides-1122102798.html

Aseguran que la polución afecta la calidad de los espermatozoides

Un estudio científico asegura que la contaminación del aire puede afectar la calidad de los espermatozoides, según una investigación realizada en China. Cuanto... 23.02.2022, Sputnik Mundo

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Tongji en Shanghái analizaron los registros de datos de un total de 33.876 hombres de 340 ciudades chinas, de 34 años en promedio, con un grado variado de exposición a la contaminación del aire. Sus esposas quedaron embarazadas gracias a la reproducción asistida entre enero de 2013 y diciembre de 2019.Para establecer la calidad del semen, los investigadores se concentraron en factores como el recuento de espermatozoides, la concentración y la motilidad de los espermatozoides, publica The Guardian.La motilidad progresiva de los espermatozoides es la capacidad del esperma para nadar hacia adelante, mientras que la motilidad total de los espermatozoides simplemente se refiere a la capacidad del esperma para nadar en general.Cuando se expuso a los participantes del estudio a partículas en el aire de diámetro menor que 2,5 micrómetros, se estima que hubo una disminución en la motilidad de los espermatozoides del 3,6%, mientras que cuando se expuso a partículas de 10 micrómetros de diámetro, hubo un 2,44% menos de motilidad espermática. Esto significa que es posible que distintos tamaños de partículas puedan tener diferentes efectos en la calidad del semen, tal vez porque cuanto más pequeña sea la partícula, más probable es que viaje más profundamente en los pulmones."La posibilidad de un vínculo entre la contaminación del aire y la calidad del semen se ha sugerido en varios estudios a lo largo de los años, aunque no todos ellos han estado de acuerdo con esta conclusión", dijo Allan Pacey, profesor de andrología en la Universidad de Sheffield, que no participó en la investigación.Según el estudio publicado en la revista JAMA Networks, los efectos de la contaminación son más prominentes cuando la exposición tiene lugar durante la parte inicial de los 90 días de creación de espermatozoides, la llamada espermatogénesis.Aunque los datos sugieren que la contaminación puede tener un efecto negativo en la movilidad de los espermatozoides, todavía no hay suficiente información para inferir si esto puede tener un efecto clínico significativo en general, y resultar en la disminución general de la capacidad de los hombres para convertirse en padres. Todavía es necesaria más investigación al respecto.

