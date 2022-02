https://mundo.sputniknews.com/20220215/crean-un-tratamiento-con-ultrasonido-para-aumentar-la-motilidad-de-los-espermatozoides-1121667446.html

Crean un tratamiento con ultrasonido para aumentar la motilidad de los espermatozoides

Investigadores de la Universidad de Monash han descubierto que el uso de ultrasonido de alta frecuencia puede aumentar la motilidad de los espermatozoides... 15.02.2022, Sputnik Mundo

En un primer estudio mundial publicado en Advanced Science, un equipo del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Monash dirigido por el Dr. Reza Nosrati con el profesor Adrian Neild y el autor principal, el estudiante de doctorado Junyang Gai, descubrió que los espermatozoides tratados con ultrasonido de alta frecuencia nadan hasta un 30% más rápido para navegar por la trompa de Falopio.Y además, la cantidad de espermatozoides móviles después de 20 segundos de exposición al ultrasonido también aumentó en un 30 por ciento.La Organización Mundial de la Salud estima que unos 186 millones de personas viven con infertilidad en todo el mundo. La baja capacidad de los espermatozoides para moverse de manera eficiente a través del tracto reproductivo de una mujer, es una causa común de infertilidad por factor masculino.Actualmente, el único otro método conocido para inducir una motilidad nerviosa en los espermatozoides es un tratamiento invasivo que usa el químico pentoxifilina; sin embargo, las células tratadas con este químico mueren rápidamente.Este descubrimiento innovador ofrece un método no invasivo y eficiente para aumentar la cantidad de espermatozoides móviles y la motilidad individual de los espermatozoides y brinda nuevas oportunidades para comprender y tratar mejor la infertilidad masculina.“Hemos encontrado que el tratamiento con ultrasonido mejora la tasa de actividad metabólica en los espermatozoides. Básicamente, estamos aumentando la capacidad de los espermatozoides para nadar hacia su destino deseado, que es el óvulo. Este es un desarrollo muy emocionante en el tratamiento de la infertilidad y estamos ansiosos por pasar a un ensayo clínico a gran escala”, dice el Dr. Reza Nosrati, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Monash.Según el profesor Neild, el método de ultrasonido ofrece tanto la no invasividad como la eficiencia del tiempo, y la motilidad de los espermatozoides se puede mejorar significativamente con solo cinco a 50 segundos de ultrasonido de alta frecuencia.Una muestra de esperma se puede tratar después de la recolección durante los procedimientos de Fecundación in vitro (FIV) y el tratamiento se puede implementar fácilmente en un flujo de trabajo clínico."Nuestro método no es invasivo y puede usarse para inducir una motilidad nerviosa para detectar la viabilidad de los espermatozoides inmóviles o aumentar la velocidad de natación de los espermatozoides móviles para una mejor selección", dice el autor principal del artículo, el doctorando Jungyang Gai.Este último avance es una continuación del trabajo mundialmente reconocido del Dr. Nosrati sobre microfluidos para la fertilidad masculina y la reproducción asistida.El Dr. Nosrati ha recibido el premio Research Discovery Award de la Universidad de Toronto, la medalla Douglas R. Colton 2016 por excelencia en investigación en microsistemas y nanotecnología en Canadá y el premio ROYAN International Research Award 2018 por contribuciones sobresalientes a la embriología y andrología. Es el primer ingeniero en ganar el premio Newcastle Emerging Research Leader Award de la Society for Reproductive Biology en 2021.

