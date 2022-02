https://mundo.sputniknews.com/20220222/putin-ucrania-anuncio-sus-ambiciones-nucleares-y-tomamos-nota-de-ello-1122086319.html

Putin: Ucrania anunció sus ambiciones nucleares y tomamos nota de ello

Putin: Ucrania anunció sus ambiciones nucleares y tomamos nota de ello

MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania dio a conocer sus ambiciones nucleares y tomamos nota de ello, comunicó el presidente de Rusia, Vladímir Putin. 22.02.2022, Sputnik Mundo

"Según entendemos, esa información fue dirigida a Rusia, y si es así tomamos nota", dijo el presidente ruso en un encuentro con la prensa.El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, intervino la semana pasada en la Conferencia de Múnich y declaró que convoca consultas de los firmantes del Memorándum de Budapest, que prevé la concesión de garantías de seguridad a Ucrania tras su adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear.Zelenski advirtió que en caso de no celebrarse las consultas o no otorgarse a Kiev las garantías de seguridad, "Ucrania considerará que el Memorándum de Budapest no funciona y serán puestas en duda todas las decisiones de 1994".El memorándum sobre las garantías de seguridad por la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, fue suscrito el 5 de diciembre de 1994 por los líderes de Rusia, el Reino Unido, EEUU y Ucrania en Budapest (Hungría).Según el documento, Rusia, el Reino Unido y EEUU confirman a Ucrania sus compromisos con los principios del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (actualmente, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE). Estos principios suponen el respeto a la independencia, la soberanía y las fronteras actuales de Ucrania.Según Putin, Ucrania tiene todo para resolver los problemas con armamento nuclear, quizá solo le falte el sistema de enriquecimiento de uranio, pero es una cuestión técnica"Ucrania cuenta a día de hoy con varios bloques nucleares, su industria nuclear está bien desarrollada… Es decir, tiene todo para resolver los problemas nucleares. Tal vez, solo le falte el sistema de enriquecimiento de uranio, pero es un problema poco serio, fácil de resolver para un país como Ucrania", señaló Putin.El mandatario ruso también evaluó la posibilidad de que Kiev se haga con armamento nuclear táctico y dijo que sería una "amenaza táctica" para Rusia.

