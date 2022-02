https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-carnet-fronterizo-otra-decepcion-para-haitianos-en-dominicana-1122091166.html

El carnet fronterizo, otra decepción para haitianos en Dominicana

El carnet fronterizo, otra decepción para haitianos en Dominicana

SAN SALVADOR (Sputnik) — El carnet fronterizo que el Gobierno de República Dominicana anunció que entregaría a pequeños comerciantes haitianos finalmente se... 22.02.2022, Sputnik Mundo

Desde un anuncio equivocado hasta la posposición indefinida por la organización gubernamental competente... de todo un poco hubo en el asunto que significó un nuevo desencanto para los haitianos que cruzan al país vecino como parte de su subsistencia.La situación socioeconómica en Haití, agravada tras el magnicidio el 7 de julio de 2021 del presidente Jovenel Moise, cuya investigación todavía no finaliza, fue la principal causa esgrimida por la Dirección General de Migración (DGM) para echar atrás el proyecto del también llamado pasaporte fronterizo.El estatus temporal bajo la subcategoría de habitante fronterizo aplicaría para ciudadanos haitianos que desearan realizar comercio en la zona limítrofe, quienes estarían obligados a retornar a su país diariamente.Posición oficialLa posición del Gobierno fue expuesta por Enrique García, director general de la DGM, en declaraciones a Listín Diario, el de mayor circulación en el país caribeño.En primer lugar, aclaró que los documentos de identificación iban a ser entregados el 27 de enero pasado y no el próximo 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, como fue informado, a su juicio debido a un error de un medio de prensa.El plan piloto de entrega del pasaporte fronterizo, que tendría lugar en la provincia de Pedernales (oeste), ahora no tiene fecha de inicio, explicó el funcionario.García abundó, además, sobre las restricciones que acompañarían la "facilidad" identificativa, que consideró como el primer paso para controlar la frontera.Precisó que el documentó no daría ningún derecho a los ciudadanos haitianos, quienes no podrían pernotar en suelo dominicano, ni salir de la demarcación que les fuera asignada.El director de la DGM insistió en el hecho de que el carnet solo representa una herramienta de control en los pasos fronterizos y que el organismo no maneja por ahora una fecha de entrega.Desde la otra orillaOtra versión tiene la escritora Maribel Núñez, activista del movimiento Acción Afro-Dominicana, quien compartió su criterio al respecto con la Agencia Sputnik."Porque los fascistas, los que han desdibujado la historia dominicana, los que sí tienen fuerza y poder en este país trajeron de nuevo el síndrome de que Haití nos va a invadir", es a su juicio la razón para detener el proyecto del carnet fronterizo."Ellos (los grupos de poder) se han encargado de decirles a las nuevas generaciones que Haití invadió a la República Dominicana cuando, entre 1822 y 1844, la República Dominicana como tal no existía", dijo sobre la raíz histórica del problema migratorio oeste-este en la antigua isla de La Española."Entonces han creado todas esas mentiras y ese racismo, y no hay nada que se pueda hacer, estamos gobernados por un gobierno fascista; lo del muro (fronterizo, que el Gobierno de Luis Abinader comenzó a construir el 20 de febrero) no se puede ver como un asunto de ahora".En su opinión, el actual Gobierno de su país es más fascista y racista que el anterior (Danilo Medina), y también lo aventaja como pro-estadounidense y pro-europeo.Considera que son grupos políticos remanentes de la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), los que marcan esa política racista.Y para Núñez lo peor es que se trata de un gobierno que su carrera hacia la presidencia se alió a los sectores progresistas de Quisqueya.RequsitosLa resolución 09-2021, emitida por la DGM el 6 de octubre de 2021, creadora del plan piloto para la implementación del carnet del "habitante fronterizo", estableció los requisitos para su otorgamiento.Los extranjeros con la subcategoría de habitante fronterizo deberán tener documento de identificación personal (cédula de identidad o pasaporte) válido en su país de origen y con vigencia mínima de un año.También las autoridades migratorias exigirán una carta de aval, mediante la cual se demuestre que la persona hace actividad de pequeño comercio en la zona fronteriza.Además, cualquier documento avalador de que el solicitante realiza actividades de comercio en la zona, la existencia de parentescos con ciudadanos haitianos o dominicanos residentes en la zona fronteriza de República Dominicana, lo cual podrá atestiguarse mediante declaración jurada debidamente notariada.

