Santi Maratea, el polémico 'influencer' argentino que recaudó millones para combatir incendios

Solo con proponérselo, un 'influencer' argentino logró recaudar más de 1 millón de dólares para asistir a los bomberos que combaten los incendios forestales en... 21.02.2022

Los incendios forestales ya arrasaron cerca de 800.000 hectáreas en la provincia de Corrientes, en el norte de Argentina, y las autoridades apuran acciones para combatir las llamas que, de acuerdo al Gobierno argentino, avanza a razón de 30.000 hectáreas por día y ya consumió bañados, esteros, bosques cultivados y bosques nativos, provocando millonarias pérdidas económicas y ambientales.Pero mientras el Gobierno nacional y el Gobierno provincial de Corrientes se encargan del combate a las llamas, un influencer tuvo una idea diferente de cómo colaborar: organizar, a través de redes sociales, una colecta que consiga fondos para reforzar el combate a los incendios forestales.El hombre detrás de la proeza es Santiago Maratea, un joven influencer argentino conocido por organizar campañas de recolección de fondos para diferentes causas. En general, los destinatarios de su apoyo son familias que necesitan dinero para un medicamento de alto costo, deportistas que deben costearse su participación en eventos internacionales o hasta repartidores de comida.En todos los casos, Maratea logra recaudar cifras millonarias en pesos argentinos —a veces, incluso, millonarias en dólares— a través de la plataforma Mercado Pago. En todos sus perfiles en redes sociales, además de promocionar sus colectas, el influencer se defiende tajantemente de quienes cuestionan su forma de colaborar: "No es caridad lo que hago".La idea de colaborar con el combate al fuego en Corrientes surgió, en realidad, de sus seguidores. El pedido clave fue el de una usuaria que le propuso "juntar dinero para los bomberos de Corrientes" y, así, ayudarlos en su tarea.Luego de involucrarse en el asunto, Maratea explicó que los destinatarios de la colecta serían los bomberos de la ciudad correntina de San Miguel, que necesitan una camioneta 4x4 para sus labores y el Consorcio de Manejo del Fuego de la provincia, una asociación civil destinada a combatir y prevenir los incendios forestales y que necesita la donación de mochilas forestales, linternas, rastrillos y trajes para el fuego, entre otros insumos.Maratea divulgó varios enlaces para colaborar con diferentes sumas entre 60 y 600 pesos argentinos (entre 0,56 y 5,60 dólares al cambio oficial). Los depósitos iban a una cuenta a nombre de Clementina Oliva Steed, una empresaria rural de la provincia de Corrientes que se transformó en vocera de las millonarias pérdidas que el fuego provocó a los productores de la zona.La iniciativa tuvo una respuesta explosiva. En menos de 12 horas, el influencer ya había recolectado unos 25 millones de pesos argentinos (unos 233.000 dólares) y antes de que transcurriera un día entero la cantidad había trepado a los 83 millones de pesos (más de 775.000 dólares).Para el lunes 21 de febrero, la colecta superaba los 154 millones de pesos (1,4 millones de dólares) y continuaba creciendo.En su cuenta de Instagram, el influencer adelantó que el dinero ya permitía la compra de varios de los insumos reclamados por los bomberos, desde 10 camionetas 4x4 hasta bombas de agua, botas y otro tipo de insumos.Santi Maratea vs Estado: una inesperada polémicaLa campaña de Maratea no pudo esquivar la polémica. Para muchos de sus seguidores, la iniciativa del influencer contrastaba con la acción de las autoridades. En esa línea, llovieron críticas al gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, por mantener y participar de los desfiles de Carnaval en la provincia, que no fueron suspendidos a pesar de los incendios.Otros, en tanto, cuestionaron que Maratea y sus seguidores pretendieran encargarse de una tarea que, en realidad, le corresponde al Estado.De hecho, Maratea se transformó en tendencia en Twitter no solo por el éxito de su campaña sino porque los usuarios debatieron sobre si el propio influencer estaba, en todo caso, sustituyendo al Estado.

