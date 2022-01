https://mundo.sputniknews.com/20220131/vita-aranda-la-modelo-e-influencer-asesinada-en-un-tiroteo-narco-en-paraguay-1120955532.html

Vita Aranda, la modelo e 'influencer' asesinada en un tiroteo 'narco' en Paraguay

Cristina 'Vita' Aranda fue una de las víctimas mortales del tiroteo que se desató en medio de un festival de música en Paraguay. La joven, pareja desde hace... 31.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

narcotráfico

paraguay

crimen

influencer

👤 gente

Ninguno de los espectadores que concurrieron al festival Ja'umina esperaba que el evento, que congregaba a varias bandas musicales paraguayas e internacionales en un anfiteatro de la ciudad de San Bernardino, 50 kilómetros al este de Asunción, acabara en tragedia. Mucho menos Cristina 'Vita' Aranda, una popular modelo e influencer que murió al quedar en medio del tiroteo que enluteció al festival.Según reportaron medios paraguayos, los incidentes se desataron en medio del festival cuando dos hombres comenzaron a disparar hacia otro hombre, finalmente identificado como Marcos Ignacio Rojas Mora, de 29 años, quien falleció en el lugar. Para la Policía paraguaya, el fallecido era el único objetivo de los cerca de ocho disparos efectuado por los agresores, en un ataque motivado presuntamente por vínculos con el narcotráfico.Sin embargo, Rojas Mora no fue la única víctima. Cuando los agresores abrieron fuego en la zona destinada a los baños del festival, varios disparos impactaron en un grupo de mujeres que también esperaba su turno para utilizar los servicios higiénicos.Entre ellas estaba Cristina Aranda, que había concurrido al festival junto a su esposo, el futbolista Iván Torres, y una pareja de amigos. La mujer fue traslada de forma urgente al Hospital Nacional de Itaguá pero falleció horas más tarde, producto del disparo en la cabeza que había recibido. La directora del hospital, Yolanda González, explicó a radio Monumental que los médicos intentaron reanimarla durante 25 minutos pero, como consecuencia de la gravedad de las heridas, la mujer no resistió.Aranda, de 29 años, era conocida en las redes sociales paraguayas por sus consejos para mantenerse en forma, algo que consideraba una verdadera pasión. De hecho, en 2020, y luego de que comenzaran los confinamientos por la pandemia de COVID-19, la joven decidió lanzar su 'gym virtual'.Se trataba de un emprendimiento a través del cual compartía rutinas de ejercicios pensados para realizar en casa y sin aparatos específicos para entrenamiento. "Soy mamá, esposa, hija, amiga y muchos otros roles más pero también soy una emprendedora que busca por medio de mi pasión ayudar a que otras personas puedan sentirse bien consigo mismas", explicaba en su canal de Youtube.Vita Aranda también era el rostro habitual de promociones en redes sociales de marcas de alimentación saludable o ropa deportiva, entre otras.A finales de diciembre de 2021, Aranda había sido noticia por emitir un comunicado en el que confirmaba su intención de divorciarse de su esposo, el futbolista Iván Torres."He decidido divorciarme, continuar con mi vida sola. No voy a exponer los motivos y espero que respeten esa decisión, sobre todo por el cuidado que merece mi familia", expresó en un comunicado que divulgó en sus redes sociales.El mensaje fue recibido con sorpresa por los portales de espectáculos de Paraguay, dado que la pareja de Aranda y Torres había compartido recientemente unas vacaciones románticas en Cancún.Sin embargo, una semana después del anuncio de divorcio, la pareja fue vista nuevamente en algunas fiestas, lo que desató rumores sobre una presunta reconciliación. Ambos volvieron a concurrir juntos al festival Ja'umina, donde sucedió la tragedia.La pareja llevaba 10 años de casados y tenían tres hijos en común.

paraguay

narcotráfico, paraguay, crimen, influencer, 👤 gente