México mantiene en vilo al sector energético cuando acelera giro estratégico

México mantiene en vilo al sector energético cuando acelera giro estratégico

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acicatea el debate en marcha en el Congreso sobre un proyecto de

Las gigantes petroleras líderes de esa industria desembarcaron en este país procedentes de todo el mundo después de la Reforma Energética de 2013. No solo estadounidenses o europeas, sino también rusas, chinas, australianas y malayas, entre otras.El mandatario decidió no tocar, por ahora, poco más de un centenar de contratos que el Estado mexicano firmó para abrir el 20% de sus campos petroleros a decenas de poderosas compañías.Esas empresas fueron invitadas por su capacidad de encarar el principal desafío contemporáneo de esa industria: la incertidumbre de las exploraciones geológicas y el fin de petróleo de fácil extracción.Aterrizaron con los dos motores que mueven al mundo de los combustibles fósiles: tecnología de punta y músculo financiero, para invertir en plazos de recuperación que se extienden por décadas, jamás al corto plazo de los sexenios presidenciales.A regañadientes, el jefe de Estado dejó pendiente su pelea en esa arena petrolera, y se enfocó en el otro brazo vital del sector: la industria eléctrica de las energías limpias o verdes, que ha atraído 44.000 millones dólares en proyectos fotovoltaicos y eólicos.Disyuntuva de las empresasLisa Macín, consultora especialista en derecho energético internacional, explica en entrevista con la Agencia Sputnik que el ambiente entre los inversionista está marcado por la incertidumbre que los orilla a una disyuntiva: negociar in extremis o emprender los litigios en cortes internacionales."Hay preocupación entre las empresas extranjeras, porque aún no queda claro qué quiere decir el Gobierno cuando habla de renegociar los contratos", dice la analista, posgraduada en políticas públicas por la Universidad de Edimburgo, del Reino Unido.Expone una pregunta que se hacen los gerentes de esas empresas: "¿Asumen los responsables gubernamentales que los inversores privados van a aceptar las nuevas condiciones, sin conocer realmente el alance de la reforma?"Lo único que se sabe con claridad es que el Gobierno quiere aumentar el tamaño de su rebanada del pastel del mercado eléctrico en casi 20%, "pero no conocemos la letra pequeña de las nuevas reglas", ataja.Una reversión constitucional requiere dos tercios de votos en ambas cámaras del Congreso -que el oficialismo no tiene-, para modificar las leyes que pusieron fin a ocho décadas del monopolio de las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).El propósito del Gobierno es favorecer a sus empresas estatales, cambiando reglas del juego, para recuperar el papel dominante del Estado en la industria energética.Si son violadas las leyes aprobadas hace ocho años, el camino se abre a costosos litigios sobre inversiones internacionales, que llegarían al Centro Internacional de Arreglo de Diferencia del Banco Mundial.Es el temible CIADI, donde los juicios pueden ser muy largos y costosos, pero nunca un violador de acuerdos se sale con la suya en ese tribunal."Para la sociedad mexicana causa preocupación porque, aparte del daño irreversible a la confianza en el país, los costos se miden en miles de millones de dólares, que pagarán los contribuyentes", explica la jurista.En tres años, las empresas extranjeras encuentran un clima que no es el cielo despejado que avizoraron cuando llegaron con velas desplegadas, para instalarse por décadas en el país norteamericano, donde las inversiones están protegidas por el tratado de libre comercio para Norteamérica (T-MEC)."Para que las nuevas reglas sean justas y competitivas, el Gobierno debe modificar su proyecto o enfrentará una cadena de litigios internacionales" que causarán un daño irreversible a la reputación del país desde el primer día, estima la experta.Litigios en el horizonteEn tanto, Alexis Juárez Cao, posdoctorado en estudios energéticos, afirma que "se avecina una ola de juicios entre el Gobierno y las empresas del sector eléctrico y sus Gobiernos".El posgraduado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, observa que crecen nubarrones con reiteradas declaraciones de López Obrador "cada vez más airadas".Las réplicas de empresas y embajadores de EEUU y Europa "anticipan una confrontación diplomática y litigios internacionales", pronostica.Ese clima cada vez más denso, se agrava cuando el Gobierno desenfunda sus armas en varios frentes simultáneos en la segunda mitad del sexenio, con pocos resultados en la mano."Este ambiente nos remite a un conflicto que no solo corresponde al derecho internacional privado mercantil, sino a uno diplomático de mayores dimensiones con otros gobiernos", prevé el analista del sector.Si el relato gubernamental no cambia de rumbo, "las empresas entablarán juicios contra el Estado mexicano por violar la certeza jurídica y no respetar el marco legal con el que se comprometieron", puntualiza.En todos los escenarios de la arena se velan las armas y la colisión parece, por ahora, inevitable.

