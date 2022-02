https://mundo.sputniknews.com/20220201/reforma-energetica-guardia-nacional-y-otros-temas-que-polarizaran-el-congreso-de-mexico-1120995210.html

Reforma energética, Guardia Nacional y otros temas que polarizarán el Congreso de México

Reforma energética, Guardia Nacional y otros temas que polarizarán el Congreso de México

Este 1 de febrero arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de México. Algunos de los grandes pendientes son reformas impulsadas por la Cuarta... 01.02.2022, Sputnik Mundo

Será del 1 de febrero al 30 de abril que se discutan temas esenciales que desde antes iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura han causado polémica y polarización en los grupos políticos. ¿Cuáles son los temas a tratar en las próximas semanas? Sputnik te trae todos los detalles. Reforma energética Un tema que ha causado revuelo político y empresarial es la reforma energética impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El corazón de la reforma consiste en fortalecer, por ley, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgándole el 54% del abastecimiento eléctrico del país, mientras que el 46% restante será para los privados. Asimismo, la ley plantea la nacionalización del litio, un acto que ha sido tachado como "preocupante" por el sector empresarial e incluso por legisladores y funcionarios de Estados Unidos. Para la aprobación de esta reforma, Morena requiere una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, una cifra que no se alcanza únicamente con los legisladores morenistas y sus aliados. En el marco de la discusión de la reforma se realizan sesiones de Parlamento Abierto con la finalidad de llegar a un consenso con la oposición, la cual pretende congelar la iniciativa hasta después de las elecciones de junio próximo. Reforma electoral y Ley General de Partidos Políticos "Tenemos que resolver el problema de que no actúan los del Consejo del INE como árbitros, como jueces, toman partido, están en contra de nosotros. No deberían estar ni a favor ni en contra de nadie. Su función es garantizar la democracia", dijo el presidente este 7 de enero de 2022 en su conferencia de prensa diaria al anunciar que una de sus prioridades es realizar una reforma electoral. La iniciativa deberá ser enviada por el presidente de México para que se concrete su discusión; sin embargo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los diputados de su grupo político acelerar la reforma a la Ley General de Partidos Políticos. ¿Qué se busca con la modificación de dicha legislación? Que Morena pueda devolver a la Tesorería federal las prerrogativas de 2021 que Delgado prometió para ayudar al financiamiento de la compra de vacunas.Cuentas incautadasLa titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, urgió a los legisladores de Morena impulsar una iniciativa para que el Estado pueda usar los recursos incautados del crimen organizado. De acuerdo la secretaria federal, la idea es que con los recursos congelados por la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) y que, dijo, no son reclamados por los allegados de los acusados, sirvan para equipar a los cuerpos policiales. "Un tema pendiente que sería importante incorporar a la agenda legislativa y que respetuosamente les pido es revisar el destino de las cuentas bancarias incautadas al crimen. Utilizar los recursos que están en cuentas congeladas procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país", explicó Rosa Icela. Para lograr esto se necesita reformar el marco legal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Guardia NacionalEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviará una iniciativa para que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Según explicó el propio presidente de México a principios de enero, con esta reforma, la cual, dijo, es prioritaria para su Gobierno, se busca garantizar que se mantenga y se siga protegiendo al pueblo.La Guardia Nacional entró en funciones desde marzo de 2019 con un mando civil.

