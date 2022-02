https://mundo.sputniknews.com/20220221/el-presidente-de-colombia-rechaza-pedir-a-venezuela-la-extradicion-de-la-exsenadora-merlano-1121996645.html

El presidente de Colombia rechaza pedir a Venezuela la extradición de la exsenadora Merlano

El presidente de Colombia rechaza pedir a Venezuela la extradición de la exsenadora Merlano

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, negó que piense pedir al Gobierno de Venezuela (con el que no tiene relaciones) la extradición de la... 21.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-21T17:36+0000

2022-02-21T17:36+0000

2022-02-21T17:45+0000

américa latina

venezuela

colombia

iván duque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1121997706_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_ca016534b7617d31989429299cd90436.jpg

Para Duque, las autoridades venezolanas no "la han querido enviar por una sencilla razón, porque la quieren utilizar como una herramienta de chantaje para que Colombia reconozca la dictadura de Nicolás Maduro como Gobierno legítimo, y eso no va a ocurrir", aseveró Duque en entrevista con Caracol Radio.Merlano, condenada por la Corte Suprema de Justicia colombiana a 15 años de prisión por compra de votos, escapó en octubre de 2020, cuando asistía a una cita odontológica.Días después, huyó a Venezuela, donde fue detenida.Tras estos hechos, Duque hizo su pedido de extradición pero no al Gobierno de Maduro, sino al exdiputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela en 2019."La solicitud de extradición se ha hecho al órgano legítimo reconocido por Colombia, que es la Asamblea Nacional de Venezuela", agregó Duque.Según el mandatario, lo que Merlano debe hacer es "presentarse ante la Corte. (...) Lo mismo que está haciendo en Venezuela, lo puede hacer acá. (...) Ahí no media ninguna formalidad distinta".Medios colombianos revelaron este año nuevas denuncias de Merlano sobre compra de votos en las pasadas elecciones legislativas de 2018, que implican al precandidato de la coalición de la derecha (Equipo por Colombia), el exalcalde de Barranquilla, Álex Char.

venezuela

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, colombia, iván duque