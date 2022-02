https://mundo.sputniknews.com/20220220/un-politologo-ruso-cree-que-los-planes-de-kiev-de-renunciar-a-su-estatus-no-nuclear-son-un-farol-1121950125.html

Un politólogo ruso cree que los planes de Kiev de renunciar a su estatus no nuclear son "un farol"

Un politólogo ruso cree que los planes de Kiev de renunciar a su estatus no nuclear son "un farol"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que tiene la intención de iniciar una cumbre de los países partícipes del Memorándum de Budapest y afirmó... 20.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-20T11:38+0000

2022-02-20T11:38+0000

2022-02-20T11:38+0000

ucrania

conflicto en el este de ucrania

armas nucleares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1121949947_631:122:2672:1270_1920x0_80_0_0_1b9283752a5271a045f946abf7fcc04e.jpg

"Es obvio que Zelenski va de farol, pues, primero, una ampliación del número de miembros del club nuclear no favorece a nadie, y segundo, ser miembro del club nuclear requiere una idoneidad y una estabilidad mínima, algo de lo que Ucrania carece", opina el director general del Centro de Análisis Político y Estudios Sociales de Rusia, Pável Danílin, en una entrevista con la cadena REN TV.El experto subraya que "existe un conflicto con el vecino nuclear de Ucrania, Rusia, algo que podría desembocar en el deterioro total en la zona de la seguridad europea". También se muestra convencido de que ninguno de los países de la UE "estaría feliz" con una posible ampliación del club nuclear.Por su parte, el vicedirector del Instituto de los Países de la CEI, el ruso Vladímir Zharíjin, declara a Sputnik que en cualquier caso, Kiev será incapaz de crear una bomba nuclear completa."Claro que tienen uranio. Tienen el combustible nuclear irradiado de sus estaciones atómicas. Lo único que pueden crear es la llamada bomba sucia: una carga que provocará una contaminación nuclear en lugar de la explosión. Esto sí que lo pueden hacer", explica.En cuanto a las declaraciones de Zelenski en la cumbre de Múnich, las califica de "un activismo diplomático y terrorista necesario para seguir siendo el centro de atención".El politólogo ruso Marat Bashírov, a su vez, recuerda que el Memorándum de Budapest "nunca se ratificó", por lo que no hay riesgo de que Ucrania pueda hacerse con armas nucleares.Bashírov añade que Ucrania no tiene experiencia en la fabricación de armas nucleares ni tiene documentación ni herramientas necesarias para su creación. Recuerda que durante la época de la URSS, el control del arsenal nuclear ucraniano siempre se realizó desde Moscú.El Memorándum de Budapest fue firmado el 4 de diciembre de 1994 por Ucrania, EEUU, el Reino Unido y la Federación de Rusia. El documento ofrece garantías de seguridad e integridad territorial de Ucrania con la condición de que Kiev renunciara a las armas nucleares. A cambio, los países mencionados, entre ellos Rusia, se comprometieron a respetar la soberanía de Ucrania y a no utilizar estas armas contra el país.

https://mundo.sputniknews.com/20220219/alemania-descarta-la-incorporacion-de-ucrania-en-la-otan-en-el-futuro-proximo-1121934644.html

https://mundo.sputniknews.com/20220219/la-crisis-en-ucrania-que-paso-en-donbas-y-por-que-es-importante-1121921230.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, conflicto en el este de ucrania, armas nucleares