Zelenski tantea revisar la renuncia de Ucrania a las armas nucleares y quiere verse con Putin

Zelenski tantea revisar la renuncia de Ucrania a las armas nucleares y quiere verse con Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este 19 de febrero en una conferencia en Múnich que tiene la intención de iniciar una cumbre de los... 20.02.2022, Sputnik Mundo

"En caso de que [la cumbre] no se celebre o no proporcione a Ucrania garantías de seguridad, será reconocida por Kiev como inválida junto con los puntos firmados en 1994", dijo Zelenski. El jefe de Estado ucraniano dio instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores del país para que convocara consultas.El Memorándum de Budapest fue firmado por Ucrania, EEUU, el Reino Unido y la Federación de Rusia. El documento ofrece garantías de seguridad e integridad territorial de Ucrania con la condición de que Kiev renunciara a las armas nucleares. A cambio, los países mencionados se comprometieron a respetar la soberanía de Ucrania y a no utilizar estas armas contra el país eslavo.Dos días antes, el 17 de febrero, Zelenski propuso crear un tratado global sobre la seguridad del país, que sería firmado por Rusia y EEUU, entre otros. De acuerdo con el mandatario, bastaría con plasmar en el documento "de tres a cinco puntos" sobre la seguridad de Ucrania.Al mismo tiempo, el dirigente ucraniano insistió en que su país espera recibir un sistema legal de garantías que no sea inferior al que se ofrece a los Estados miembros de la OTAN.En respuesta a esta declaración, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo que Rusia está dispuesta a discutir un tratado sobre seguridad, pero este tendría que abarcar a todos los países de la región, no solo a Ucrania. Recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya explicó con claridad por qué garantizar la seguridad de Ucrania mediante su ingreso en la OTAN es inaceptable para Rusia y supondría una amenaza directa a su propia seguridad.Además, Lavrov recordó el 10 de febrero que el Memorándum de Budapest también incluye una declaración que exige a todos los firmantes abstenerse de violar los principios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El canciller ruso indicó tras la reunión con su homóloga británica Liz Truss que estos contemplan el respeto por los derechos de las minorías étnicas, algo que Ucrania ignora a día de hoy.El mismo día, el líder ucraniano dijo que las declaraciones sobre las fechas de la supuesta invasión rusa y el pánico que provocan están actuando en contra de Ucrania. Según el político, ni siquiera importa quién sea el sujeto de esta información, ya que "golpea con fuerza" tanto a Kiev como a Moscú. Esta tensión, cree, puede durar mucho tiempo.Durante su discurso en Múnich, Zelenski exhortó al presidente ruso a que se reúnan y busquen una solución a la crisis, agregando que la arquitectura de la seguridad mundial es frágil y requerirá reformas.El presidente ucraniano subrayó que Rusia podría escoger el lugar de las conversaciones. De momento, el Kremlin no ha respondido a la propuesta del mandatario ucraniano.Los políticos y representantes de los medios de comunicación occidentales siguen difundiendo numerosas especulaciones sobre una posible agresión rusa contra Ucrania. Moscú ha negado repetidamente tales declaraciones, subrayando que no tiene planes de invadir el país vecino.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el 12 de febrero al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que la campaña de propaganda lanzada por Estados Unidos y sus aliados sobre la "agresión rusa" contra Ucrania perseguía objetivos provocadores, animando así a las autoridades de Kiev a sabotear los acuerdos de Minsk y los intentos perjudiciales de resolver el "problema del Donbás" por la fuerza.

