https://mundo.sputniknews.com/20220220/el-ministro-de-defensa-de-ucrania-descarta-ataque-ruso-contra-su-pais-en-los-proximos-dias-1121957408.html

El ministro de Defensa de Ucrania descarta ataque ruso contra su país en los próximos días

El ministro de Defensa de Ucrania descarta ataque ruso contra su país en los próximos días

KIEV (Sputnik) — Mientras no exista un "grupo de choque" de tropas rusas en alguna ciudad, es inapropiado decir que habrá un ataque mañana o pasado mañana... 20.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-20T19:55+0000

2022-02-20T19:55+0000

2022-02-20T19:55+0000

defensa

ucrania

donbás

🛡️ zonas de conflicto

conflicto en el este de ucrania

europa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1121957359_0:19:2709:1543_1920x0_80_0_0_3c1ccf1d393b7a109200d26d60453b97.jpg

"Hoy por hoy, a esta hora, no fue formado ningún grupo de choque de Rusia, en ninguna de las ciudades que rodean Ucrania. Por lo tanto, decir que habrá un ataque mañana o pasado mañana, en mi opinión, es inapropiado. Pero eso no significa que los riesgos sean bajos, no significa que no haya ninguna amenaza. Quiero recordar a nuestros socios que la amenaza existe desde 2013", dijo el titular al canal de televisión 1+1.Réznikov agregó que los militares ucranianos están listos para resistir y enfrentarse con las tropas rusas.El conflicto armado en el este de Ucrania entró en una fase de escalada de tensiones en la segunda quincena de febrero.Los militares ucranianos denunciaron un drástico aumento de las infracciones del armisticio por parte de las milicias prorrusas de Donbás.A su vez, las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk acusaron a Kiev de bombardear su territorio con armas pesadas, en flagrante violación de los Acuerdos de Minsk y las medidas adicionales pactadas para reforzar el alto el fuego.El uso de la artillería pesada por parte de Kiev, según las repúblicas rebeldes, apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto.En este contexto, los líderes de Donetsk y de Lugansk anunciaron la evacuación de niños, mujeres y ancianos ante una posible ofensiva del Ejército ucraniano, y decretaron la movilización general.Poco antes Réznikov negó los planes de una ofensiva en Donbás y aseguró que Kiev aboga por una solución política del conflicto.

https://mundo.sputniknews.com/20220220/el-embajador-ruso-en-eeuu-desmiente-que-rusia-tenga-planes-de-invadir-ucrania-1121956440.html

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, donbás, 🛡️ zonas de conflicto, conflicto en el este de ucrania, europa, rusia