El embajador ruso en EEUU desmiente que Rusia tenga planes de invadir Ucrania

El embajador ruso en EEUU desmiente que Rusia tenga planes de invadir Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — El embajador ruso en EEUU, Anatoli Antónov, rechazó las acusaciones de que Rusia prevé atacar a Ucrania. 20.02.2022

"No hay nada nuevo, y esos planes no existen", dijo el diplomático en una entrevista con el canal de televisión estadounidense CBS.El embajador recordó que "Rusia declaró públicamente su disposición de continuar los esfuerzos diplomáticos para resolver todos los problemas existentes".El diplomático ruso subrayó que su país no está tratando de ocupar el territorio de ningún otro Estado, agregando que "Donbás y Lugansk son parte de Ucrania"."La OTAN no es una ONG que ama la paz. Es una máquina o bloque político y militar. Nos gustaría detener su expansión", recalcó, al referirse a la presencia militar estadounidense en el este de Europa.Según el representante de Rusia en EEUU, Moscú quiere que Washington "retire sus tropas, sus armas de esos países, porque esa es nuestra vida, esas son las garantías de seguridad para nuestra gente".A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

