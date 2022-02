https://mundo.sputniknews.com/20220220/putin-considera-que-zelenski-es-incapaz-de-cumplir-los-acuerdos-de-minsk-1121951062.html

Putin considera que Zelenski es incapaz de cumplir los Acuerdos de Minsk

PETROPAVLOVSK KAMCHATSKI (RUSIA), 20 feb (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, considera que el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski, actualmente no... 20.02.2022, Sputnik Mundo

conflicto en el este de ucrania

volodímir zelenski

ucrania

vladímir putin

"Putin en este momento tiene todo el fundamento para no considerar al presidente Zelenski como una persona que está dispuesta, puede o quiere cumplir el conjunto de medidas de Minsk", dijo Peskov en una entrevista para el canal Rossiya 1.Según el portavoz, "si se estudian en conjunto todas las declaraciones de Zelenski, se deduce que: a) no puede, b) no quiere y c) no va a hacerlo".

ucrania

conflicto en el este de ucrania, volodímir zelenski, ucrania, vladímir putin