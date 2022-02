https://mundo.sputniknews.com/20220219/el-comite-internacional-de-la-cruz-roja-no-planea-abandonar-ucrania-1121930629.html

El Comité Internacional de la Cruz Roja no planea abandonar Ucrania

El Comité Internacional de la Cruz Roja no planea abandonar Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no tiene la intención de abandonar Ucrania, declaró a Sputnik la portavoz de la oficina del... 19.02.2022, Sputnik Mundo

"El CICR no evacua a su personal", dijo Balzámova, al agregar que seis oficinas de la organización seguirán trabajando a ambos lados de la línea de contacto en el este de Ucrania.Añadió que el CICR no participa en la evacuación de los civiles de Donbás a Rusia.Los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk anunciaron antes la evacuación de niños, mujeres y adultos mayores a Rusia ante una inminente ofensiva del Ejército ucraniano.Desde Donestk advirtieron que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, daría próximamente la orden a sus generales para que invadan Donetsk y Lugansk.Los representantes de Donetsk y Lugansk denuncian que el Ejército ucraniano está bombardeando Donbás con armas pesadas, infringiendo deliberadamente los acuerdos de 2020. El uso de la artillería pesada, agregaron, apunta a los preparativos para una solución militar del conflicto interno que desde 2014 enfrenta al Gobierno de Kiev y las regiones del Donbás.La situación se agrava en Donbás por las toneladas de armas que Estados Unidos y otros países de la OTAN enviaron al Gobierno de Zelenski.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de las hostilidades que hasta la fecha han dejado más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

