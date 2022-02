https://mundo.sputniknews.com/20220210/lorenzo-cordova-aclara-los-rumores-sobre-su-candidatura-para-las-presidenciales-en-mexico-1121494999.html

Lorenzo Córdova aclara los rumores sobre su candidatura para las presidenciales en México

Lorenzo Córdova aclara los rumores sobre su candidatura para las presidenciales en México

El titular del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, descartó tener intenciones de renunciar a su cargo al frente del organismo y de... 10.02.2022, Sputnik Mundo

Reunido con el llamado grupo plural del senado, el funcionario electoral aseveró que terminará con su mandato al frente del INE el 3 de abril de 2023 y no de manera precipitada para habilitarse como posible candidato presidencial.Como lo mandata el artículo 41 de la constitución mexicana, recordó Córdova, no podrá competir por la presidencia de la república si se mantiene en el cargo todavía el 3 de junio de 2022, propósito que piensa cumplir."Tengo la firme intención de quedarme a cumplir mi responsabilidad para la que me designó de la Cámara de las y los Diputados hasta el 3 de abril de 2023, el día siguiente, 4 de abril, con mucho gusto les invito también un café pero ya en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresó ante los legisladores.Luego declaró que si algún sector busca hacerle juicio político por su labor al frente del INE, está dispuesto a enfrentar el procedimiento y atender los llamados correspondientes que, en ese sentido, le pudiera hacer el Congreso de la Unión.Córdova ha sido criticado en reiteradas ocasiones por simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador por considerar que más que como árbitro electoral participa en el escenario político nacional como un actor de la oposición.Además, el titular del INE ha entrado reiteradas veces en confrontación con el Gobierno federal y el jefe del ejecutivo por aspectos como la revocación de mandato, ante la que Córdova demandó más recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para llevarla a cabo, solicitud que le fue negada.Otro punto de choque entre ambas entidades políticas es que López Obrador ha informado varias veces que pretende enviar al congreso este 2022 una propuesta de reforma electoral, y aunque no se ha especificado la naturaleza de su contenido se interpreta que la medida buscará acotar a los consejeros electorales y al organismo.

