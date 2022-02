https://mundo.sputniknews.com/20220218/hijos-de-la-cuarta-el-jefe-diego-emprende-un-nuevo-ataque-contra-el-gobierno-de-amlo-1121877355.html

"Hijos de la Cuarta": el 'Jefe' Diego emprende un nuevo ataque contra el Gobierno de AMLO

"Hijos de la Cuarta": el 'Jefe' Diego emprende un nuevo ataque contra el Gobierno de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes 15 de febrero que quien realice campañas de desprestigio contra la llamada cuarta transformación... 18.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-18T21:19+0000

2022-02-18T21:19+0000

2022-02-18T21:19+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

ciudad de méxico

partido acción nacional (pan)

morena

mcci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1121877058_0:0:923:520_1920x0_80_0_0_8116b55b11b2c2193fadf727542008cb.jpg

El líder opositor acusó a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de ser "hijos de la Cuarta" y consideró congruente ser descalificado por ellos."Cuando los senadores, hijos de la Cuarta, dicen que los opositores a Tartufo somos ‘traidores a la patria’, les decimos que, viniendo de ellos, la única ofensa sería que nos consideraran patriotas", apuntó el excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN).Además, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se sumó al rechazo contra el mensaje presidencial, emitido desde la conferencia matutina del Palacio Nacional, en la Ciudad de México."Llamar a alguien traidor a la patria es una acusación muy grave, es el señalamiento de un delito, y cuando es falso es una calumnia inaceptable", reviró la organización en un comunicado."Desde el Palacio Nacional el presidente de México nos acusa, sin fundamento, una vez más. No hacemos ‘labor de zapa’ en contra de su proyecto de gobierno. No trabajamos de manera oculta. Lo que hacemos es documentar las causas, los costos y las consecuencias de la corrupción, sea de quien sea y moleste a quien moleste, con el fin de erradicarla", agregaron los integrantes de MCCI.Además, recordaron que el artículo 123 del Código Penal Federal tipifica el delito de traición a la patria y consideraron que no se ubican dentro de ninguno de esos supuestos.Días antes, el 11 de febrero, Fernández de Cevallos salió en defensa tanto de Mexicanos contra la Corrupción como del comunicador Carlos Loret de Mola, a quien el presidente López Obrador ha señalado reiteradas veces en su conferencia matutina al cuestionar quién paga su sueldo y a cuánto dinero asciende."Los ataques de Tartufo a Mexicanos contra la Corrupción, a Carlos Loret y a tantos más demuestran que no tenemos un presidente sino un rufián en fuga, inepto y cobarde", acusó el exlegislador por el Partido Acción Nacional (PAN).

https://mundo.sputniknews.com/20211102/bartlett-arrasa-contra-fernandez-de-cevallos-el-y-salinas-quemaron-paquetes-electorales-en-el-88-1117814730.html

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, ciudad de méxico, partido acción nacional (pan), morena, mcci