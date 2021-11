https://mundo.sputniknews.com/20211102/bartlett-arrasa-contra-fernandez-de-cevallos-el-y-salinas-quemaron-paquetes-electorales-en-el-88-1117814730.html

Bartlett arrasa contra Fernández de Cevallos: "Él y Salinas quemaron paquetes electorales en el 88"

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que el panista y opositor al actual gobierno Diego Fernández de Cevallos y el... 02.11.2021, Sputnik Mundo

"Él (Diego Fernández de Cevallos) fue el que fundó la frase de "la caída de sistema", y lo reconoce, lo que no reconoce es que después él y Salinas quemaron los paquete electorales, eso sí no lo reconoce", aseveró que el director de la CFE en entrevista durante el programa De Buena Fe, transmitido por Canal Once. De acuerdo Bartlett, quien históricamente ha sido señalado como el culpable de dicho fraude al ser, en ese entonces, el titular de la Comisión Federal Electoral, aseveró que las irregularidades no se dieron únicamente el día de la elección, sino en los diversos procesos que estaban a cargo de los legisladores. "Yo di los datos que me dieron ellos", indicó Bartlett, quien señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) se alió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que ganara Salinas de Gortari para que sus intereses económicos de los "dueños" del grupo blanquiazul. Según Bartlett, nunca tuvo una vinculación de amistad con Salinas de Gortari y no coincidía con sus ideas políticas; sin embargo, aceptó ser secretario de Educación Pública durante el sexenio salinista. Esta no es la primera vez que Bartlett habla sobre el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, pues recientemente aseveró que dicha acción se trató de un "amasiato" entre el PRI y el PAN.

