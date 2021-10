AMLO acusa a Fernández de Cevallos de designar magistrados del poder judicial

https://mundo.sputniknews.com/20211018/amlo-acusa-a-fernandez-de-cevallos-de-designar-magistrados-del-poder-judicial-1117236446.html

"Iba yo ahí a denunciar y me encontraba yo a Diego, ahí lo conocí, ahí estaba sentado. Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo, debe tener sentido del humor", apuntó."Ellos dos, ellos, Diego y el señor (Antonio) Lozano (Gracia), más que nada el señor Lozano, fueron los abogados de (Guillermo) Padrés, entonces tienen mucha influencia todavía en el poder judicial. Les daban, así como les entregaron la Procuraduría, les daban manga ancha para poner jueces, magistrados, ministros, Diego proponía ministros, no estoy inventando nada", criticó el presidente.Cuestionado sobre una presunta continuidad de modelos de corrupción en Sonora, entidad que gobierna Alfonso Durazo como abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el mandatario aseguró que el influyentismo que ejercía antes el presidente de la república, como en los tiempos de Ernesto Zedillo, ha terminado.Añadió que en la elección de 1994 el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, fue asesinado, por lo que Ernesto Zedillo se convirtió en su sustituto rumbo a los comicios federales, y a pesar de que Fernández de Cevallos lo derrotó en el debate presidencial, el priista arrasó en los comicios."No habían tantas empresas encuestadoras, pero se fue a las nubes (Fernández de Cevallos) ¿y qué hace?, desaparece un mes, a lo mejor más tiempo, no se vuelve a saber nada, y viene la elección y barre Zedillo, aplanadora", declaró el mandatario.Como pago de favores por esta tendencia, sostuvo López Obrador, el presidente electo, quien gobernó México entre 1994 y el 2000, entregó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) al PAN.Además, el mandatario exhibió un par de tuits publicados por Fernández de Cevallos recientemente donde critica su próximo viaje a Naciones Unidas para hablar de corrupción y las reformulaciones que promueve el gobierno federal sobre el pasado indígena de México y la herencia española en el país."Sólo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos ‘fuimos conquistados’ porque sin los espermas europeos de hace 500 años no habrían nacido. Tartufo, además, desciende de un abuelo español", escribió el excandidato presidencial.Este proceso de corrupción e influyentismo debe convertirse en impartición de justicia, resolvió López Obrador.

